Si hay alguien que puede hablar de haber tenido una vida complicada, esa es Fani Carbajo. Los problemas en su familia desestructurada han sido más que aireados por sus parientes en televisión, pero en su vida personal tampoco ha sido fácil, especialmente cuando se quedó embarazada de su hijo, que ahora tiene 14 años. La ex superviviente nunca ha querido entrar a hablar demasiado sobre el padre de su hijo, pero ahora ha aprovechado un vídeo en su canal de mtmad para explicar cómo le hizo la vida muy difícil cuando estaba embarazada y también cuando dio a luz, un día que debió ser feliz y acabó siendo un drama.

Fani ha revelado, hablando de sus primeras veces, cómo se quedó embarazada: "Aquello fue de coña. Rompí con mi primer novio porque quería vivir, y pocos meses después me quedé embarazada. De eso es lo que más me arrepiento, de no conocer casi al hombre con el que iba a tener un hijo", ha contado, para añadir después que vivió un episodio muy incómodo: "Él quería que abortara", ha reconocido.

Sin desvelar su identidad ni querer entrar en detalles porque asegura no estar preparada para hablar de esa etapa tan dura, finalmente decidió seguir adelante. Aquello, sin embargo, no rompió su relación, pero el día en el que nació su hijo tampoco fue un camino de rosas: "Noté que había roto aguas, se lo dije y sólo me dijo que me acostara otra vez, que me habría meado". Consciente de que se estaba poniendo de parto, consiguió llegar al hospital de La Paz en medio de una huelga de sanitarios en plena hora punta matutina, pero el padre no apareció: "Después de 8 horas me meten al paritorio para sacar al niño con fórceps porque no dilataba. La que entra allí conmigo es mi tía, porque el padre del niño no es capaz de ver nacer a su hijo... y luego vinieron cosas negativas: tuvo que venir a buscarme la tía del niño porque su padre no venía, y resulta que había estado con otra en mi casa el día anterior (a que me dieran el alta)... cuando me vea preparada ya hablaré de ello", ha dicho entre lágrimas.

A pesar de todo, para Fani el día del nacimiento de su hijo fue el más feliz de su vida y nada lo ha conseguido empañar: "Por fin alguien que me iba a amar de verdad, que me iba a respetar, porque yo le iba a dar esos valores para que fuera cariñoso y humilde", ha confesado llorando. Ahora, sin embargo, la vida le sonríe al lado de Christofer, con quien busca convertirse en madre de nuevo.

