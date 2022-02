David Bustamante sorprendía hace unos días desvelando una de las anécdotas más divertidas que ha vivido con su hija Daniella. El cantante, junto con Antonio Orozco, fue uno de los invitados en el último programa de 'La noche D', el espacio de Dani Rovira, en La 1 de TVE y allí explicó lo orgulloso que está de la joven, de 13 años, fruto de su relación con Paula Echevarría. "Me va a querer matar, porque es lo contrario. Mi hija es un amor, me saca unas notas increíbles, pero... Regañina no. Es que en casa de herrero cuchillo de palo. Me ha suspendido música", desvelaba en ese momento sobre las últimas calificaciones escolares de Daniella.

Ahora, tras anunciar lo feliz que se siente por haber celebrado un año más San Valentín junto a su chica Yana Olina, el cantante ha confesado que tiene una buena noticia que celebrar. Finalmente, su hija ha conseguido aprobar música. "El otro día sacó un notable alto. Yo estoy contento ya con eso, con que apruebe", ha confesado David Bustamante mostrando lo feliz que se siente al saber que su hija se ha "puesto las pilas" con esta asignatura.

El músico ya confesó que lo primero que hizo al conocer el suspenso de su hija fue decirle que tendría que haberle consultado a él. Ahora, achaca su aprobado a haberle hecho caso. "Hizo lo que tenía que haber hecho: preguntarme", ha indicado confesando que no debería estar hablando de estos asuntos porque luego su pequeña "le echa unas broncas...". Además, ha dejado claro que este suspenso ha sido solo una anécdota, ya que ella siempre ha sido una buena estudiante. "No pasa nada porque el resto son todo sobresalientes, pero que la próxima vez le ayudo yo a poner notitas en el pentagrama", bromeó.

Padre e hija están muy unidos y David desvela qué es lo más importante para él como progenitor. "Me da igual lo que quiera ser en la vida, pero que sea buena gente y que deje buen sabor en las personas que se vaya cruzando a lo largo de la vida", comentó. El cántabro ha desvelado que está muy orgulloso de su hija y ha confesado cómo está llevando la temida adolescencia de Daniella. "Es una adolescente, tiene 13 años y es una cosa muy dura. Pero tengo suerte porque es una niña muy buena", confesó el cantante que triunfa como coach en 'La Voz Senior'.

Además de hablar de su hija, David también comentó cómo fueron sus inicios con su novia, Yana Olina, a la que conoció gracias a su participación en 2018 en el programa 'Bailando con las estrellas'. El cántabro reconoce que estuvo conquistándola "todo el programa, que duraba tres meses" y ante las risas de Orozco corroboró su insistencia: "Imagínate. Todo el día. Pum, pum. Soy muy insistente, Antonio", reconoció el cántabro que al final conquistó a Yana y ya llevan cuatro años de feliz relación.

