La relación de David Bustamante y Yana Olina va viento en popa. El cantante ya ha dicho que no cierra la puerta a casarse de nuevo y a tener hijos con la bailarina y ahora, por si todavía quedaba alguna duda, Bustamante le ha declarado su amor a los cuatro vientos. Primero le enviño cuatro ramos de rosas rojas, una por cada San Valentín que han pasado juntos. "Ya son 4 años juntos… Feliz día de San Valentín a la mejor persona que conocí en mi vida! Me haces muy feliz… Te amo", escribió junto a una foto de su novia con las flores.



Y luego con sus declaraciones antes de su actuación en el concierto 'Únicas', organizado por Cadena Dial. Cuando los reporteros le preguntaron por los ramos de rosas que le había regalado a Yana Olina, el cantante contestó: "Se lo merece, pero lo celebro todos los días. Realmente estas fechas marketinianas están muy bien por poner una fecha en el calendario, pero esto hay que celebrarlo todos los días. Y yo tengo la suerte de tener una gran compañía a mi lado y entonces todo es mucho más fácil así".

Tal y como puede verse en el vídeo, arriba, para David Bustamante, la bailarina "lo es todo. Es la mejor pareja, persona, amiga, compañera que haya podido encontrar. Es un ángel. Los que tenemos la suerte de conocer a Yana somos muy afortunados. A veces digo yo que es demasiado buena. Es una maravilla".

Sobre formalizar la relación, aunque no lo descarta, tampoco pone fecha. "Cuando las cosas funcionan para qué estropearlas. Lo tengo todo. La verdad es que me siento muy afortunado", confiesa.

Y es que al bonito momento personal que atraviesa hay que sumarle su éxito profesional. "Va a ser un año súper interesante porque estaremos con la gira de 'Ghost' compaginándola con mi gira personal de '20 años y un destino' con el disco recopilatorio que hice, con nuevos arreglos. La verdad es que tenemos un año bueno, después de los últimos años que hemos pasado tan mal en nuestro sector. Echamos en falta al público y volver a estar en un escenario cantando".

Yana Olina declara su amor a David Bustamante

La bailarina siempre ha sido muy discreta en lo que respecta a su relación con el cantante, pero, el 14 de San Valentín, también le dedicó unas preciosas palabras a Bustamante. "¡Mi corazón! Tengamos sólo momentos estremecedores y alegres en la vida. Que laten nuestros corazones siempre al unísono. Y al abrir mis ojos cada mañana, quiero ver tu bonita sonrisa. Me das tu apoyo y protección y me cuidas. Te agradezco por esto. Contigo anhelo vivir, crear, inspirar, hacer realidad los sueños, seguir adelante. Contigo, por nosotros, ¡por nuestro futuro! ¡Amarte es tan dulce, estar cerca de ti es tan maravilloso, que no quiero separarme ni por un momento!", escribe Yana en sus redes sociales junto a varias imágenes de la pareja. "Te amo mi vida todos y cada uno de los días. Y esto es lo más bonito de ello. Que siempre estén esos momentos únicos, nuestros, que solo tú y yo sabemos", sentencia.

