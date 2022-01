Los actores Luis Tosar y Luisa Mayol protagonizaron sin duda uno de los momentos más destacados de la alfombra roja de los Premios Feroz. La pareja acudió junta al photocall de uno de los galardones más destacados del cine y la televisión españolas y aprovechó para también posar juntos ante las cámaras de los fotógrafo que se encontraban en el lugar regalándoles una de las mejores y más románticas instantáneas de la noche. Ambos han protagonizado uno de los momentos que se quedaría grabado entre los más destacados del previo a la gala y digno de una película.

Los dos intérpretes acudían a la gala con un aliciente, la nominación de Luis Tosar como Mejor actor protagonista por su papel en Maixabel. De la mano se acercaron al photocall donde les esperaba la fila de prensa gráfica para fotografiarles. En ese momento, Luis le hizo una reverencia a su chica, quedando con una rodilla hincada en el suelo, al más puro estilo 'pedida', pero sin anillo de por medio. Una instantánea que los fotógrafos pudieron capturar mientras Luisa respondía el gesto con una pequeña reverencia por su parte. Tras ello, ambos se fundieron en un romántico beso.

Muy sonrientes y tras levantarse Tosar del suelo, la pareja posó junta ante las cámaras con una pose mucho más tradicional tras lo cual Luisa tomó la iniciativa de fundirse en otro beso con su chico mientras le sujetaba la nuca. Ambos de pie, sonrientes, mientras él rodeaba su cintura con el brazo y los fotógrafos comentaban el romántico gesto.

La pareja, que aún no ha pasado por el altar, lleva saliendo desde 2015 conformando una familia que ha ido en aumento. Primero llegó León, su hijo nacido el mismo año en el que confirmaron su relación; y cuatro años después Luna. Unos pequeños que encienden la chispa de la felicidad que no se apaga entre la pareja, que, como podemos ver en estas imágenes, derrocha complicidad en cada una de las galas a las que acuden.

A este gran momento personal, ambos actores suman un buen momento profesional. Los dos han declarado que se consideran en un momento dulce con varios trabajos especiales, como Maixabel, película que bien le ha valido una nominación a Tosar, que según ha reconocido, tiene "un sabor especial que otras no tenían" por la temática de la cinta.

