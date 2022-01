2022 parece ser el año de las rupturas. Tamara Gorro y Ezequiel Garay, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. Ahora enero finaliza con la más impactante de todas: la de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Ambos han confirmado que se han dado un tiempo tan solo cuatro meses después de su enlace, que se celebró el pasado 1 de octubre de 2021 en las Islas Canarias. La sobrina de Isabel Pantoja confirmaba que ella y su marido se distanciaron hace tan solo 15 días a petición de ella.

Un bombazo informativo que avanzaba 'Socialité' y que confirmaban ellos en 'Viva la vida'. Según las informaciones de Kiko Matamoros, Anabel Pantoja y Omar Sánchez habrían puesto fin a su relación por una infidelidad de la sobrina de Isabel Pantoja: "Tiene que ver un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel Pantoja, por el que ha perdido la cabeza y por quien ha decidido destruir su relación, pese al escándalo que supone". "Desde hace dos meses, ella ya disfruta de esa relación de manera absoluta. Cada vez que viene a Madrid, se ve con él", apuntaba el colaborador de Telecinco.

Instagram

Sin duda, una dura acusación que ha provocado que la sobrina de Isabel Pantoja decida pronunciarse a través de sus redes sociales para negarlo. "Después de todas las informaciones dadas me veo obligada, para no perjudicar a personas que tienen familia, trabajo y vida", ha comenzado explicando a través de un 'storie' en sus redes sociales donde ha dejado claro que no quería pronunciarse sobre este asunto pero que no ha visto otra salida.

Anabel Pantoja ha dejado claro que esa tercera persona de la que tanto hablan es su entrenador y un gran amigo suyo, dejando claro que no ha habido ninguna infidelidad por su parte. Además, ha aprovechado la ocasión para pedir respeto por el difícil momento que está viviendo con Omar Sánchez en su matrimonio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Antes de estoRaquel Bollo, íntima amiga de la familia Pantoja, se puso en contacto con Anabel tras ver la reacción de su pareja, Omar Sánchez a esta supuesta deslealtad de la sobrina de Isabel Pantoja. Un momento en el que la colaboradora volvió a reiterar que no había sido desleal a su marido. "Anabel niega que exista una infidelidad, asegura que las palabras de Matamoros son inciertas", ha sido la información que ha pedido la colaboradora de televisión a Raquel Bollo que transmita a sus compañeros.

Eso sí, Raquel ha confirmado la crisis, tal y como lo ha hecho Omar a través de Alejandro Albalá. Su matrimonio atraviesa una grave crisis. "Sí que es verdad que estaban atravesando por unas crisis y que Anabel le había pedido un tiempo a Omar hace quince días", explicaba Raquel Bollo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io