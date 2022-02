Jorge Javier Vázquez tiene hoy 1 de febrero una cita muy importante con Rocío Carrasco. A las 22.00 horas se emitirá en Telecinco un especial llamado 'Montealto. Regreso a la casa' en el que se homenajeará a la memoria de Rocío Jurado recreando varias de las estancias de la casa que fue el templo de la artista durante sus últimos 20 años de vida. Los nervios y la ilusión de Jorge Javier se notaban esta tarde en 'Sálvame', pero también se le notaba algo raro en su aspecto.

Se están revisando los últimos preparativos para esta gran noche en el que el homenaje servirá de anticipo al esperado estreno de 'En el nombre de Rocío', otro especial en el que aclarará todo lo que ha ocurrido con su familia desde el fallecimiento de su madre. Jorge Javier entraba en el 'Lemon Tea' para comentarle a sus compañeras algo extraño que le había pasado fisicamente en la cara, horas antes de este gran estreno. El presentador aparecía en pantalla con los ojos bastante hinchados, ¿Qué es lo que le ha pasado al de Badalona?

Telecinco

"No sé que me ha pasado, me he levantado así de hinchado. He venido arrastrándome pero lo he hecho por ustedes", contaba orgulloso el presentador. María Patiño y Terelu Campos no han dudado en apoyar a su compañero y amigo, y arrancaban un aplauso con el público por la valentía del presentador.

Telecinco

Aunque ha sido muy atrevido en mostrarse tal y cómo, y no esconderse bajo unas gafas de sol o, simplemente no acudir a 'Sálvame', Jorge Javier estaba bastante preocupado porque no le bajase la inflamación. La dirección enseguida le ha aportado un kit de emergencia con pepino para esas bolsas. "Así tiene la gente un motivo para ver lo de Montealto", sacaba el humor ante este percance.

