Paula Echevarría vive en Madrid desde hace muchos años. La actriz ha conseguido crear un gran hogar en la capital española, donde vive junto a Miguel Torres y sus dos hijos: Daniella y Miki. Una espectacular vivienda de la que no ha dudado en presumir a través de sus redes sociales, mostrando cada detalle de la casa, y es que a la 'influencer' le encanta la decoración y no duda en enseñarle a sus seguidores cómo queda cada una de sus estancias.

Sin embargo, a pesar de ser muy feliz aquí, lo cierto es que Paula Echevarría siempre ha estado muy unida a Candás, en Asturias, su tierra natal. Por este motivo, no ha dudado en comprar una casa allí para poder tener un sitio propio al que acudir cada vez que necesite escapar del bullicio de la ciudad. Una vivienda que está reformando de forma integral para poder sentirla suya.

Ahora, la actriz ha presumido de cómo ha quedado su cocina después de someterla a una gran reforma. "Esta parte de mi casita de Asturias aún no os la había enseñado! Y es una de las partes de la reforma que más contenta me tiene! La cocina!!!", ha comenzado anunciado Paula Echevarría a través de una publicación en la que aparece posando en esta estancia de la casa.



Para que sus seguidores vean cómo ha sido el proceso, la novia de Miguel Torres ha decidido compartir varias instantáneas a través de sus 'stories' con las que muestra el antes y después del espectacular cambio que ha experimentado este parte de su casa en Asturias. Una reforma con la que no puede estar más feliz y que ha provocado que esta estancia se convierta en una de sus favoritas.

En estas instantáneas se puede observar cómo ha optado por poner muebles blancos para dar la sensación de más amplitud a la cocina. Además, ha elegido un color madera para la encimera que crea un gran contraste con el blanco de la estancia. Ella misma ha confesado que antes de la reforma se trataba de una "cocina típica rústica". Un lugar que ahora cambiado para que sea "más moderno, nuevo y lleno de luz".

