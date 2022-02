Isa Pantoja ha explicado en 'El Programa de Ana Rosa' cómo se encuentra después de que su hermano haya hecho unas duras declaraciones sobre ella y su vida privada. La colaboradora ha reconocido estar completamente rota tras leer la entrevista completa que ha hecho el dj y ha confesado que no entiende por qué Kiko Rivera se comporta de esta forma con ella. "No tengo muchas ganas de nada. No tengo la cabeza para pensar en nada. Necesito un tiempo para asimilar todo esto", ha indicado visiblemente dolida por todo lo ocurrido.

La hija de Isabel Pantoja ha desvelado que su hermano no se ha puesto en contacto con ella y que hace muchos meses que no hablan. "Lejos de ponerse en contacto conmigo, ayer reiteró sus palabras", ha indicado dejando claro que en caso de que le pidiese perdón no sabe si podría creerle. "Me habrían valido sus disculpas ayer. Ahora pienso que si lo hace hoy no es porque se haya dado cuenta sino porque le han cerrado las puertas de Mediaset", ha explicado haciendo referencia al veto que la cadena le ha impuesto en 'Secret Story'.

Durante su conexión con el programa, Isa Pantoja ha confesado que no entiende por qué ha realizado esa entrevista sobre ella. "Me avisaron de que iba a salir pero es mucho más fuerte de lo que había pensado", ha reconocido dejando claro que estas declaraciones son muy diferentes a los 'piques' que han tenido en el pasado. "Hay veces que hace entrevistas y yo le respondo porque son cosas que se pueden rebatir, pero ya decir esa barbaridad me parece que lo hace para hacerme daño. La leí entera porque no me creía que esas fueran palabras de él y contándolas con ese odio como si nada...", ha indicado intentando no derrumbarse.

La colaboradora ha reconocido que estas declaraciones le han causado mucho daño y dolor. "Es una persona que aparte de no quererme y creerse superior a mí, el odio es tan tremendo…El día que pasé ayer fue horroroso. Que lo diga otra persona bueno...pero él es mi hermano", ha explicado confesando que todavía no ha hablado con su madre sobre este asunto, aunque tiene claro que Isabel Pantoja pensará igual que ella, y es que en la entrevista también realiza unas duras declaraciones sobre su madre.

La joven ha aclarado que no le recrimina a la cantante que no se haya pronunciado sobre este aspecto ni le haya llamado, y es que siente ella ahora no puede. "Mi madre no está bien y es algo que arrastra desde hace mucho tiempo. Iré a verla pero no para enseñarle lo que me ha dicho mi hermano sino para abrazarle", ha explicado.

"Se ve que no nos quiere y no se puede hacer nada contra eso. Es duro porque es mi hermano pero... Es increíble", ha confesado entre lágrimas. Además, ha dejado claro que, pese a todo lo sucedido no puede odiarle. "Siento pena", ha recalcado. Por ahora, de quien sí ha sentido el apoyo es de su prima Anabel Pantoja, que no ha dudado en llamarle para saber cómo estaba y darle ánimos.

