Kiko Rivera y la polémica van de la mano como uña y carne, como mejores amigos. Y es que el hijo de Isabel Pantoja la ha vuelto a liar. Esta noche del 2 de febrero, el programa 'Secret Story' iba a contar con la participación del sevillano pero ha habido un cambio de planes. Tras unas duras palabras de Kiko Rivera hacía su familia, en concreto hacía su hermana Isa Pantoja y hacía su madre, el programa ha decidido prescindir de su colaboración.

"Como anunciamos el domingo, estaba previsto que entrase Kiko Rivera en la casa de los secretos pero una revista ha publicado unas declaraciones muy polémicas. Tras esto, tanto la productora del programa como 'Mediaset' han decidido cancelar la visita de Kiko Rivera a la casa de los secretos", ha anunciado Carlos Sobera al principio de la gala. Una decisión que ha sido muy aplaudida por el público.

Con estas explicaciones, el presentador ha querido zanjar la polémica después de que 'Informalia' anunciase que muchos seguidores de 'Secret Story' habían comenzado a pedir la cancelación de su participación en el reality. "Cuando necesita dinero atiza a su familia", "hace tiempo que sobrepasó todos los límites", eran algunos de los comentarios que se podían leer por las redes sociales y Mediaset ha tomado una decisión. El sevillano, de momento, no va a participar en el programa y ahora mismo se encontraría en Sevilla según también han podido informar desde 'Sálvame'.

Estas duras palabras le han traído problemas al hijo de la tonadillera. Este nuevo proyecto le hacía mucha ilusión al dj y él mismo lo anunciaba emocionado por sus redes. "Ver la cara que ponen cuando te ven, conocerles mejor... Intentaré dar lo mejor de mí, he estado pendiente hoy de la casa para enterarme y no veas cómo están las cosas", indicaba el dj confesando que estaba deseando poder entrar para hablar con todos los concursantes y vivir durante unos días la experiencia.

