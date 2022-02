¿Qué tienen en común Rocío Carrasco y Sonsoles Ónega? La aparición de la hija de Rocío Jurado en televisión con su nuevo cambio de look ha hecho que el parecido razonable con la presentadora sea lo más comentado en redes sociales, y es que las dos han optado por la tendencia del corte pixie y ¡les queda fenomenal! ¿Qué opina Sonsoles de este cambio? Sorprendentemente la presentadora confesaba en 'Ya son las ocho' que fue de las primeras en enterarse del cambio de look de Rocío Carrasco.

El estreno de 'Montealto: El regreso a casa' ha sido todo un éxito televisivamente hablando, pero más reacciones ha generado el gran parecido de las presentadoras. ¿Le ha molestado a Sonsoles que le copien el look? La presentadora de 'Ya es mediodía' y 'Ya son los ocho' está encantada. Es más, fue ella la que le guardó el secreto a la madre de Rocío Flores.

Telecinco

Sonsoles y Rocío coincidieron en maquillaje antes de la emisión del programa y la presentadora de 'Ya son las ocho' le hizo una promesa que, por supuesto, cumplió al pie de la letra. "Anoche discutimos Miguel Ángel Nicolás y yo a cuenta de esto. Yo estaba en maquillaje y la vi llegar con el pelo y me pidió expresamente no decir nada en el programa y así lo hice", confesaba al día siguiente de la emisión de 'Montealto: El regreso a casa'.

Los compañeros siempre se cuentan todo tras las cámaras, pero Sonsoles quiso serle fiel y ser comprensiva con la petición de Rocío Carrasco. "Pero cuéntalo todo. Dijo 'tengo una cosa de Rocío Carrasco..., pero no te la puedo contar'. Y no me lo contó porque había prometido que no lo iba a contar", remataba la historia Miguel Ángel Nicolás.

