Rocío Carrasco ha hecho su gran aparición en el estreno 'Montealto: Regreso a la casa', un homenaje a su madre que tenía preparado con Telecinco en donde han recreado la casa de la Rocío Jurado. La madre de Rocío Flores llegaba a plató con un cambio de look dejando a todos muy sorprendidos, y es que Rocío ha dicho adiós a su largo pelo para dar la bienvenida a un corte pixie, un peinado que ya tuvo en el 2015. No solo ha sorprendido su nuevo cambio de imagen, sino también las palabras que ha tenido para su hermana Gloria Camila.

Telecinco

La joven explicaba en 'Ya son las ocho' lo emocionada que estaba con este homenaje a su madre pero reconocía, entre lágrimas, que ha sido duro saber de la existencias de esas pertenencias de esta manera. "Con el tráiler, he llorado sola en mi casa viéndolo. Yo no tenía conocimiento de que existiese eso y después de 15 años lo veo… También he visto las cosas de la casa. La mesa de la salita, el tambor... Ha sido como volver 15 años atrás, que es donde te quedas y te vas. "Me da mucha pena la situación (...) Al final es la hermana mayor dándole cosas a los pequeños que igual no recordamos. Siempre me está faltando esta parte", eran las palabras de Gloria Camila y Rocío tenía una firme opinión al respecto.

¿Es posible que haya un acercamiento entre las hermanas? Rocío Carrasco cree que "cambiar la partitura depende de los músicos. Es más complicado que todo eso. En esta banda de música hay muchos más que tocan. Al final el maestro es el mismo y creo que ya con eso he dicho todo", zanjaba dando a entender que se descubrirá todo en 'En el nombre de Rocío'.

