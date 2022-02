Lourdes Montes ha vivido su noche más especial arropada por la familia Rivera. Tras el parón provocado por la pandemia de coronavirus, la diseñadora y su socia, Rocío Terry, han vuelto a desfilar en SIMOF, el Salón Internacional de la Moda Flamenca, las su firma Miabril. El pasado 3 de febrero, la mujer de Fran Rivera y su socia presentaron su nueva colección llamada 'Vida mía' en Sevilla y la esposa del torero vivió su noche más especial acompañada de sus seres queridos. Además de su hermana, Sibi Montes, su marido, Fran Rivera arropó a su esposa en una noche tan especial pero no fue la única de la familia Rivera que quiso estar la lado de Lourdes.

Tana Rivera, la hija mayor de Francisco, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, también estuvo allí y no estuvo sola. Lo hizo acompañada por su nuevo novio, Manu Vega, el empresario sevillano que le ha robado el corazón, y por su madre, la duquesa de Montoro que llegó al desfile acompañada por su marido, Narcís Rebollo. Fue Fran Rivera el que recibió a Eugenia y Narcís y, demostrando la buena relación que les une, compartieron 'front row' en el desfile de Lourdes Montes. La ex pareja mantiene una excelente relación y es habitual verles compartir momentos con su hija como el pasado septiembre cuando la joven ejerció de presidenta de las Damas en la Goyesca de Ronda.

Cayetano Rivera y su esposa, Eva González, también quisieron arropar a Lourdes Montes en la presentación de su nueva colección de moda flamenca. La presentadora de 'La Voz' fue la encargada de inaugurar la pasarela con una bata de cola firmada por Victorio&Lucchino y con la música de Arcángel y después quiso ver las nuevas creaciones de su cuñada. La sevillana protagonizó un emotivo momento cuando se reencontró con su sobrina Tana y ambas se fundieron en un sentido abrazo. La joven también abrazó a su tío Cayetano y estuvo charlando con ambos.

La familia Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no fueron los únicos que arroparon a Lourdes Montes en una noche tan especial. Ágatha Ruiz de la Prada, buena amiga de Fran, también viajó a Sevilla para acompañar a su compañera de profesión al igual que Fiona Ferrer. Victoria Federica y su novio, Jorge Bárcenas, también estuvieron en SIMOF y posaron con Lourdes.

