La vida de Omar Sánchez ha dado un giro de 180º grados en la última semana. El pasado domingo se confirmaba su ruptura definitiva con Anabel Pantoja tan solo cuatro meses de matrimonio y tras cuatro años de relación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado el motivo del fin de su matrimonio se ha especulado mucho que podría ser algo más que el desgaste de su relación. Por un lado se habla de terceras personas y por otro, 'Socialié' hablaba de que el verdadero motivo del fin de su matrimonio sería que Omar quería tener hijos. Algo que no entraría en los planes de Anabel y que finalmente ha dinamitado su pareja.

Sea lo que sea, lo cierto es que el joven canario está atravesando un duro momento. Omar está o estaba muy enamorado de la sobrina de Isabel Pantoja y no se esperaba para nada lo que ha pasado con su matrimonio. Quizás por ello haya decidido que la mejor forma de olvidarse de los problemas y desconectar sea viajar hasta Madrid donde tiene grandes amigos, como Alejandro Albalá. Los dos hicieron muy buenas migas en 'Supervivientes', una amistad que se sigue manteniendo a día de hoy. Pero no ha sido el único amigo al que Omar ha visitado en su escapada a la capital. También le hemos podido ver comiendo con Amor Romeira, gran amiga tanto de Anabel como de él.

Instagram

Se especula que el joven podría romper su silencio y contar su versión, como lo está haciendo Anabel en 'Sálvame' sobre el fin de su matrimonio. Algo que no preocupa para nada a Anabel, que ayer entraba en su programa para decir que no teme lo que hable Omar, pues cree que está “en su derecho” de dar su versión y “desahogarse”. Es más, no le preocupa en absoluto: “Todo lo que venga de él estará bien para mí y, si son críticas, aprenderé”.

