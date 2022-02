Anabel Pantoja ha vuelto a amenazar para dejar 'Sálvame'. Una semana después de que la sevillana anunciase su separación con 'el negro', Omar Sánchez, Anabel no aguanta más la presión de sus compañeros y ya no quiere ser colaboradora del programa de éxito de las tarde. "Como los tiros ya sé por dónde van, yo me voy a adelantar y no voy a permitir los falsos testimonios. No voy a permitir que se me adjudiquen ni 1, ni 2 ni 3 ni 4 ni 5… Veis normales que yo me separe y sea la Puerta de Alcalá en cuatro días?", comenzaba diciendo la joven.

La sobrina de Isabel Pantoja está muy enfadada con todo lo que 'Sálvame' especula sobre su soltería y, aunque no es la primera vez que amenaza con irse del programa, parece que cada vez lo tiene más claro: "Mi separación no la voy a convertir en un circo y si eso pasa, cojo el petate y me voy a Canarias o donde quiera".

La influencer está preocupada por lo que dirá su madre, sus amistades y Omar cuando escuchen todas las teorías que tiene el programa sobre su ruptura. También no aguanta más por ella psicológicamente: "Ya están saliendo terceras personas que son anónimas, que son vecinos nuestros, mi vecina que son amigos...".

Aunque no quería entrar en plató, la colaboradora terminaba sentándose con sus compañeros mientras intentaban convencerla de que no deje el programa. "Eres un personaje público y esta es la parte fea", le explicaba Gema López. ¿Se calmará Anabel y finalmente se quedará en el programa?

