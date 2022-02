Cristina Piaget ha sido siempre reconocida por su gran trabajo como modelo, pero ahora ha decidido apostar por su faceta como actriz y ha confesado que ya tiene en marcha algunos proyectos con los que espera poder sorprender al público. Ahora, durante la premier de la película 'Visitante', la artista ha querido sincerarse realizando sus confesiones más duras, y es que parece que a lo largo de su vida ha sufrido algunos momentos que han terminado marcándole.

"Yo sufrí un poco de bulimia. Me boicoteaba a mí misma porque no me gustaba que se acercaran a mí sin verme por dentro", ha confesado la actriz reconociendo que esto era algo que no había contado nunca y que cree que solo sabían algunas de sus compañeras. "Quería que vieran otra cosa y me ponía lo peor de mi misma, no me arreglaba... quería que me escucharan más", ha indicado reconociendo que sentía que las personas solo se acercaban a ella por su físico.

Gtres

Cristina Piaget ha explicado que en alta moda te hacen la ropa a medida y que ella llegó a convertirse en una musa para grandes diseñadores como Yves Saint Laurent o Christian Dior. Sin embargo, no siempre les facilitaba el trabajo. "Yo les hacía el alta moda porque el prêt-à-porter había veces que no me cabía, pero como era buena me cogían y me lo hacían a medida".

La modelo ha reconocido que cree que ha llegado el momento de contarlo porque todo visto desde fuera parece que es fácil y que todo el mundo persigue conseguir el éxito basado en la imagen. "Creo que las nuevas generaciones deben escucharse por dentro", ha indicado. Un momento que ha aprovechado para hablar también del 'bullying' que ha llegado a sufrir su hijo de 10 años.

Gtres

"Creo que siempre ha habido una cierta crítica al que es diferente, creativo, imaginativo. Mi hijo tiene ese lado artista... Los niños se meten en las redes ven lo que hace su madre y transgiversan", ha confesado explicando que algunos de los compañeros de su hjo llegaron a decirle que ella había dejado su trabajo por su culpa. "Él me lo contó llorando y tuve que hacer terapia para calmarlo. Le enseñé la redes para que viese que no había ningún escrito que dijese eso".

Por suerte, en esta ocasión el asunto no llegó más lejos y es que las personas que habían dicho eso terminaron pidiéndole perdón en público delante de toda la clase. Sin embargo, ella ha reconocido que ha tomado la decisión de quitarle la tablet a su hijo de forma radical. "Noto que he recuperado su atención", ha indicado desvelando que cree que es lo mejor que ha podido hacer.

