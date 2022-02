¿Cuántas veces te has podido equivocar tú por la calle saludando a alguien que creías conocido... pero al verle de cerca no era quien creías y has pensado 'Tierra, trágame'? Pues eso es lo que le está pasando a mucha gente estos días con Georgina Rodríguez. La ex bailarina y antigua dependienta de Gucci se ha hecho un fenómeno de masas, y ahora toda una estrella de Netflix gracias a su docuserie, 'Soy Georgina', pero esa fama mundial está haciendo que el resto de Georginas famosas del mundo hayan pasado a la sombra, y estos días la cantante Georgina León se lo ha tenido que tomar con humor.

La joven venezolana es toda una personalidad de la música en Latinoamérica pero, como pasa con otros famosos, aún no todo el gran público sabe quién es, así que algunos despistados están felicitando a la artista... por el nuevo documental en Netflix, o simplemente para declararle su amor a la novia de Cristiano Ronaldo aunque los mensajes se los están mandando a la intérprete de 'Después de tu adiós'. Ella, sin embargo, le ha visto el lado bueno ¡y se ha hecho viral!

No sé si contestar a estos fans despistados. No quisiera romperles el corazón 😅. #SoyGeorginaLaCantante#SoyGeorgina pic.twitter.com/c5bupE20Yp — Georgina (@georginamusica) February 6, 2022

León ha decidido tomarse los mensajes con mucha deportividad sabiendo que ahora la Georgina que más está en el candelero en todo el mundo es Rodríguez y no ella, pero a pesar de las equivocaciones todavía hay algunos que tienen la desfachatez de no sólo no enmendar su error y pedir disculpas por la metedura de para, sino encima recrearse en ello:

Y yo creía que eras mi fan.

Decepción x 2 😒.#SoyGeorgina, pero la que canta. pic.twitter.com/sqOP9LCTxA — Georgina (@georginamusica) February 6, 2022

Ésta no es, sin embargo, la primera vez que le ocurre algo similar a la cantante: ya en una entrega de premios, concretamente la de los Odeón 2019, muchos, incluidos algunos periodistas, esperaban la llegada de la novia de Cristiano Ronaldo al saberse que iba a ir Georgina... pero no era la que todos imaginaban, así que la artista pidió perdón también con mucho humor: "La Georgina que fue a los premios Odeón es la que sale en Spotify. Mil perdones a los periodistas que esperaban en la alfombra roja a la guapísima y espectacular Georgina Rodríguez", publicó.

Georgina Rodríguez, carne de parodia

Estos días mucha gente está comentando el documental que acaba de estrenarse en Netflix, pero casi le está haciendo sombra la parodia que la humorista Victoria Martín (@livingpostureo en Instagram) ha hecho de ella: más de un millón de reproducciones (y subiendo como la espuma) están consiguiendo que la Georgina más cómica se imponga a la real. ¡El vídeo es para echarse unas buenas carcajadas!

