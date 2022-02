La respuesta es no. Isa Pantoja no ha felicitado a su hermano por su 38 cumpleaños. Y además tiene claro que no lo va a hacer. Si ya llevaban un tiempo separados, las últimas declaraciones de Kiko Rivera en las que revela un capítulo muy personal de su vida, ha hecho que la colaboradora televisiva quiera mantener distancias con el Dj. El hijo de Isabel Pantoja le pidió perdón públicamente ("En estos momentos no puedo decir otra cosas que pedir disculpas, agachar la cabeza y seguir adelante", dijo), pero esto no ha sido sufiente para que los hermanos limen asperezas.

"No es un buen momento para acercar posturas. Yo no pienso felicitarle aunque igualmente no le deseo nada malo, pero no procede ahora mismo. Además que no me sale", ha dicho Isa Pantoja cuando Joaquín Prat le ha preguntado si había felicitado a Kiko.

En la casa del Dj, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), había una reportera del programa que había preguntado a Irene Rosale si Kiko podría salir para hablar con él durante su cumpleaños para que Isa le felicitase pero la respuesta de la colaboradora ha sido rotunda: "No voy a hablar con él. Y menos por la tele. Creo que hay otras maneras de hablar y si lo hiciera por aquí, otra vez me volvería a demostrar que no es la intención de pedirme perdón o hablar conmigo, sino que la cosa va más allá. Entonces ahora mismo, de verdad, que lo mejor es que marquemos distancias".

¿Demandará Isa Pantoja a su hermano?

De hecho Isa Pantoja aún se están pensado su demandar a su hermano. "Es que es mi hermano", ha dicho la hija de Isabel Pantoja cuando le han preguntado si ya había comenzado algún trámite judicial contra el Dj. Isa tiene que hablar con sus abogados y analizarlo todo. Lo que si tiene claro es que no será una querella, será una demanda por intromisión en su derecho al honor e intimidad, en la que pediría una indemnización económica.

"Necesito más información. Las consecuencias no son las mismas por lo civil que por lo penal. No sería querella. Tengo que informarme más pero si la primera vez me lo planteé, me dejé aconsejar y me dijeron que no lo hiciese. Siempre pienso que va a cambiar pero esta vez ya se ha pasado y, sobre todo, por lo mal que yo lo he pasado", ha explicado Isa.

La colaboradora televisiva considera que el "perdón" de su hermano no es sincero y está motivado por las consecuencias económicas que ha tenido para él (como el veto en 'Secret Story'). "Mi realidad es muy dura porque es mi famiila por muy alejada que estemos. Quiero y admiro a mi madre y mi hermano siempre ha sido un referente, el que me protege, he querido seguir sus pasos... En otros episodios lo he dejado, he buscado una excusa, pero esta vez no es tanto el hecho, sino por cómo se ha dado. Ese perdón no viene seguido de la entrevita. Viene varios días después y por unas razones que son económicas. Es una persona a la que quiero pero él no me quiere y lo tengo que aceptar", ha sentenciado Isa.

Y ha culpabilizado directamente a Kiko Rivera sobre la difícil situación personal que está atravesando su madre. "He aprendido que quiero a las personas y si es mi deber ayudarles y lo voy a hacer. Mi madre no está bien psicológicamente. Ella ha sufrido un maltrato psicológico por parte de mi hermano y por parte de mucha gente. Ella está mal. No le puedo pedir una cosa a alguien que no está bien. Por ella salto, la verja y lo que haga falta. Ella tiene un problema que no ha elegido", declaraba la hija de Isabel Pantoja.

"¿Cabría la posibilidad de que Kiko fuese a la casa de su hermana para arreglar su relación?", la han preguntado en 'El programa de AR'. La respuesta ha sido clara: "Mi hermano no sabe dónde vivo".

También ha tenido unas palabras para Irene Rosales. "No le hace bien defender a mi hermano. No la culpabilizo pero sí eché de menos algún gesto hacia mí. Creo que debería haber dado un pasito adelante. Me da igual lo que haga Irene. Aunque le hubiera dicho a mi hermano no lo hagas, lo hubiera hecho", ha dicho Isa, que no se siente "engañada" por Irene pero sí "defraudada".

