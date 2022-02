Isa Pantoja no perdona a su hermano, Kiko Rivera, y arremete contra su cuñada, Irene Rosales. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', cansada de los ataques del DJ sobre su persona, asegura que " mi hermano no me quiere para nada" y no se cree sus disculpas ya que está segura de que éstas solo se han producido cuando "le han rascado el bolsillo" después de que Telecinco suspendiera su participación en 'Secret Story' por la gravedad de sus palabras contra ella. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, repasamos las últimas noticias sobre el conflicto entre los hijos de Isabel Pantoja.

Isa reconoce que, para ella, Kiko sigue siendo su hermano y explica que ya ha podido hablar con su madre y se siente más tranquila. "Si se hubiera presentado, le hubiera escuchado, pero siempre se tiene que excusar en algo. Para él yo no soy nada, pero él sigue siendo mi hermano. He podido hablar con mi madre y me he quedado más tranquila”, reconoció. La colaboradora de Ana Rosa, que ha aclarado si la polémica familiar ha afectado a sus notas porque está en plenos exámenes, no tiene claro si tomará medidas legales contra el DJ. Además, cree que su cuñada, Irene Rosales, no ha sido empática con ella y que estaba más preocupada en defender supuestas infidelidades en su matrimonio que en echarle una mano a ella.

Gtres

Además de la última hora sobre el conflicto entre Isa Pantoja y Kiko Rivera, en el nuevo número de DIEZ MINUTOS te contamos las incógnitas que gira entorno al futuro televisivo de Paz Padilla. Con fotos exclusivas, descubre cómo está la situación de la presentadora y actriz. Además, te enseñamos el paseo más romántico de Isabel Díaz Ayuso y su novio, Alberto y te presentamos al nuevo novio de Tana Rivera. ¡Corre al kiosco y no te quedes sin ella!

Hearst

