El 2021 acabó de muy mala manera para Yoli Claramonte y su marido. La que fuera concursante 'Gran Hermano' recibía una mala noticia y, para superar ese complicado momento, quiso compartirlo con sus fieles seguidores, que ya son como familia para la pareja: había perdido al bebé que esperaba junto a Jorge. Una desagradable noticia que también quiso compartir para dar más visibilidad y que todas las parejas que estén pasando por un momento parecido al que están viviendo ellos, no se sintieran solas. Pero lo cierto es que, desde ese aséptico anuncio, ella no quiso volver a hablar del tema, aunque ahora, meses después, ha encontrado algo de fuerza para abrirse sobre ello.

A través de su canal de 'mtmad', Yoli, 4 meses después de vivir ese terrible momento, ha dejado claro que es un tema que aún le cuesta hablar: "Es muy doloroso. Es un tema sobre el que no quiero hablar ni indagar. No lo he hablado ni con mis amigas, pero lo estoy hablando con vosotros", se ha dirigido a sus seguidores a través de la cámara antes de dar algunos detalles: "Estuve un día entero hospitalizada porque tuve que pasar por un proceso de anestesia general, pero dejé contenido grabado para ese día, para que no supierais que estaba ingresada. Estuve fastidiada antes, durante y después de las navidades, y a día de hoy no me apetece ni pensar sobre aquello, porque se me revuelve el estómago".

Además, Yoli ha dejado claro que quiere volver a ser madre, pero por el momento no se encuentra preparada: "Me siento mal. Culpable, aunque la culpa no fue mía. Me siento vacía y es como que no me apetece. Mi 'yo' interior está intentando aún hacerse a la idea", ha dicho antes de añadir una frase muy triste: "Me da la sensación de que el siguiente embarazo lo voy a vivir con miedo", ha dicho preocupada, aunque también ha dejado claro que su chico y ella no están tomando precauciones para evitar el embarazo a día de hoy.

Así anunciaron la pérdida de su bebé

Fue a finales de diciembre del pasado año cuando Yoli y Jorge anunciaban que habían perdido el bebé que estaban esperando. Ese bebé era muy deseado por la pareja y lo dejaban claro en el vídeo, ya que son muchos los malos comentarios que suelen recibir a través de redes sociales. Yoli y su marido quisieron contar en el vídeo todo, y hasta incluían las imágenes de la joven realizándose un test que terminaba dando positivo. La alegría de ambos era enorme, ya que ambos habían dicho en varias ocasiones que quieren tener familia numerosa.

En cuanto se enteraron de que Yoli estaba embarazada, los miedos invadieron a la pareja. La pequeña Jimena tenía, por aquel entonces, sólo 14 meses, y que viniera otro bebé iba a ser de lo más complicado, pero la alegría era inmensa y corriendo fueron a la consulta de la ginecóloga para comprobar que todo iba bien. Y ahí fue donde recibieron la mala noticia. "Nos disponíamos a ver la eco y la médica no lo encontraba. Nos decía que esperáramos un momento y al final no había latido, el bebé estaba muerto". "Nos hemos llevado un gran palo, no sabíamos ni qué decir ni lo que estaba pasando. Es algo que no te esperas, como una jarra de agua fría. Ha sido un momento bastante tenso", explicaba Jorge que era el único que podía articular palabra, ya que ella se encontraba abatida.

Es el segundo aborto de Yoli

La influencer no es la primera vez que pasa por este proceso: cuando aún estaba con Jonathan, su ex -al que recientemente Yoli comparaba con Jorge-, se quedó embarazada, pero al detectarle meningitis en una prueba, la recomendación del médico fue que abortara porque el bebé podía desarrollarse con muchas complicaciones y malformaciones. Aquello fue muy doloroso para ambos, pero esta vez, sin embargo, ha sido especialmente triste porque, siendo un bebé muy buscado, la pérdida ha sido de forma natural y completamente inesperada.

