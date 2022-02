Isa Pantoja se sentaba en 'Ya son las ocho' para aclarar si va a demandar a su hermano finalmente y, la pobre, se ha terminado emocionando por todo lo vivido estos días. Kiko Rivera hizo unas declaraciones bastante duras sobre su hermana, tan fuertes que la joven no es capaz de levantar cabeza desde entonces. "No tengo muchas ganas de nada. No tengo la cabeza para pensar en nada. Necesito un tiempo para asimilar todo esto", explicaba la joven nada más enterarse de las palabras del dj. Esta tarde en 'Ya son las ocho' se mostraba bastante dolida con el tema y alguna que otra lágrima le caía al pensar en todo lo que está pasando.

"Lo único que me sale es llorar o decir que no quiero perdonarle", comentaba la joven. Tras visualizar un vídeo del programa en el que le mostraban los buenos momentos que a tenido con su hermano, Isa se derrumbaba: "Soy incapaz de tener rencor hacia la gente que quiero. Jamás te cruzarás a nadie que diga 'Isa me ha hecho daño' como me ha hecho él a mí. Tengo que poner un tope, no es de ahora, desde hace tiempo. Me cuesta darme cuenta de la realidad y tengo que decir hasta aquí porque tengo que hacerlo. No me gusta vivir en el conflicto pero antes que nada estoy yo. Me tengo que querer y respetar".

Tras escuchar al hijo de Isabel Pantoja: "Yo te llevaré al altar", Isa se emocionaba. "Ha sobrepasado todo, no me ha dejado sin argumentos, me ha dejado sin fuerzas. Quiero que con esto se ponga un punto y final al sufrimiento porque ha pasado un límite, y ya está mi salud", explicaba sin afirmar si en algún momento va a actuar legalmente contra él.





