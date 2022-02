El colaborador de 'Sálvame' se ha estrenado sobre las tablas este 11 de febrero en el teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con la obra 'Distinto' que recorrerá España con una extensa gira. Su debut en el teatro ha sido un auténtico éxito, Kiko Hernández ha colgado el cartel de 'no hay entradas'. Un lleno absoluto que el colaborador de 'Sálvame' ha dedicado a dos de sus grandes amigas que ya no se encuentran con nosotros: Mila Ximénez y Begoña Sierra. Ambas fallecieron hace ya varios meses, pero su recuerdo sigue estando muy presente en la vida de Kiko, que siempre que tiene oportunidad no duda en demostrar el amor que sentía y que siente por ellas a través de su Instagram. La muerte de ambas con tan poca diferencia marco un antes y un después en la vida del tertuliano.

Por eso en esta ocasión tan especial, cumpliendo uno de sus grandes sueños, no ha dudado en recordarlas. Después de acabar la función, el ahora actor ha compartido con sus casi 400 mil seguidores una imagen de una parte de su camerino, adornado con un ramo de flores y una foto de Mila: “@distinto_teatro Mila, Begoña… Va por vosotras… Gracias #torrejondeardoz Lleno absoluto. Gracias. Gracias. Gracias”, escribía el colaborador de televisión, dedicando de alguna manera su debut en las tablas a sus dos grandes amigas.



También quiso dar las gracias a su equipo por hacer posible un trabajo tan impecable en el teatro. "Gracias compañeros. Felicidad absoluta en esta nueva andadura profesional", escribía en otro de sus 'stories'.

