José Ortega Cano reafirma las palabras de Gloria Camila: "Nos echaron de Montealto"

José Ortega Cano ha hecho frente a todo lo que se dijo este viernes en el último capítulo de 'Montealto'. El torero se ha mostrado de lo más contundente y sincero a la hora de hablar de las razones que le llevaron a abandonar la casa de la Moraleja que compartía con su mujer, Rocío Jurado. José Ortega Cano ha confirmado que Fidel y Rocío le echaron de Montealto. "Fidel y Rocío Carrasco nos obligaron completamente a irnos de Montealto a mí y a mis hijos", han sido las palabras que ha utilizado el diestro para reafirmar las palabras de su hija Gloria Camila. Unas afirmaciones que contradicen lo la versión que ha dado Rocío Carrasco en repetidas ocasiones. La hija mayor de Rocío Jurado dice que ella solo le llamó para advertirle que iban a comenzar a enseñar la casa para venderla, pero ni que ella ni Fidel le obligaron a irse.

"Estoy mal, estoy afectado, porque no se por qué la vida tiene cambiar las cosas de esa manera. Es muy duro y complicado", ha comenzado explicando el que fuera marido de Rocío Jurado. Con mucha nostalgia el matador ha hablado del pasado: "Cuando vivía Rocío todo era bonito en el sentido familiar. Y ahora las cosas cambian, es muy complicado".

