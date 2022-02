En la ya madrugada del pasado 13 de febrero, el actor recogía su sexto Goya por su papel en 'El buen patrón', la película de Fernando León de Aranoa en los premios Goya 2022 que han tenido lugar en Valencia. Repasamos todos los ganadores de los premios Goya 2022.

Tras triunfar en la alfombra roja con su esposa y enviar un beso a sus hijos, Javier Bardem se subía en el escenario para agradecer el galardón a mejor actor. Con emoción contenida, el actor quiso acordarse de los tres compañeros de profesión con los que compartía nominación: Luis Tosar, Eduard Fernández y Javier Cámara. "Quiero agradecer a los miembros de la Academia, es un orgullo estar con estos tres actores a los que quiero y admiro muchísimo, gracias por los trabajos que habéis hecho. Gracias a MediaPro, a mis compañeros de reparto por su talento y profesionalidad y a Fernado León por crear personajes así, te quiero mucho" y también se acordó de su "amigo del alma, Juan Carlos Corazza" con quien prepara éste y todos sus papeles".

Gtres

Javier Bardem ha querido dedicar el galardón a su familia mientras su esposa, Penélope Cruz, le miraba emocionada desde el patio de butacas. "Quiero dedicar este premio a Penélope que es la mujer que amo, respeto y admiro todos los días. Te quiero mucho y a nuestros hijos Leonardo y Luna que sois lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas, mamá y papá os aman", comentó emocionado antes de tener un recuerdo a su madre, Pilar Bardem. Repasamos los looks de Penélope Cruz en los premios Goya.

Gtres

"Y a una mujer que me parió y me enseñó a vivir y a sobrevivir y el amor y respeto por esta profesión, un referente para mí, una actriz inmensa y uno de los mejores seres humanos que me he encontrado en mi vida, Pilar Bardem, esto es para ti, te quiero", fueron sus últimas palabras antes de abandonar el escenario.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io