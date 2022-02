El padre de Rocío Flores ha querido mostrar su opinión sobre 'Montealto' y todo lo que su emisión ha acarreado. En su exhaustivo análisis titulado 'Los títeres de Fidel', Antonio David Flores desenmascara a Fidel Albiac persona, que según él, es el cerebro que está detrás de todo. Lo primero que ha hecho el ex de Rocío Carrasco ha sido señalar la baja audiencia que ha tenido la última docuserie de su exmujer, motivo por el cual, según él, La Fábrica de la Tele, dio un giro a su último programa.

"No tenía un contenido del que se pudiera disfrutar, se trataba de ir descubriendo cada una de las estancias de la casa de Rocío Jurado. Pero claro precisamente el viernes lo cambian de nombre y lo llaman 'El precio del silencio' porque era obvio porque con las audiencias obtenidas el programa no le interesaba a nadie, era un engaño al público y era la única manera de seguir estirando el chicle de Rocío Carrasco", ha explicado el ex colaborador de televisión.

Para luego decir que el gran cambio lo provoca Gloria Camila al nombrar a Fidel Albiac en 'Ya son las ocho'. "Gloria señala directamente a Fidel Albiac como la persona que les llama, tanto a ella como a José Fernando, emigrantes en tono despectivo haciendo alusión a unas declaraciones de Antonio Rossi en televisión", explica el youtuber recordando que el periodista estaba cubriendo en Houston la hospitalización de Rocío Jurado y escuchó estas palabras de boca del actual marido de la hija de 'La más grande'.

"En ese momento en el que Gloria lo nombra, Fidel le da al play a sus títeres para que en ese programa se ataque a la familia. Qué poder", señala rotundo Antonio David, muy seguro de que el marido de Rocío Carrasco está detrás de todo.

Al hilo de esta acusación, Antonio David Flores hace una aclaración sobre los emigrantes y el mal uso que hace Fidel haciéndolo con "tono despectivo". "La palabra emigrante dignifica", le explica y le dice que si quiere puede demandarlo por considerarlo una persona xenófoba porque el hace el uso de esa palabra en un tono despectivo "con dos críos pequeños que además son los hermanos de la que por aquel entonces era tu novia. Y no solo eso, la dureza del momento. Mientras Rocío Jurado se debatía entre la vida y la muerte y tú los descalificas ante la prensa. Ahí dejas de manifiesto que "esos emigrantes" te preocupaban, quizás, por la herencia".

Tras estas duras acusaciones, Antonio David llama a Fidel "cobarde" pues explica que él no da la cara, sino que utiliza a otras personas para que den la cara por él. "Los míos han salido porque han querido salir, por y para su economía, sin ninguna presión. ¿Pero quién ha cobrado todo el dinero del documental?¿Quién lo ha facturado?", le pregunta el ex de Rocío Carrasco a su actual marido.

¿Es Fidel el que mueve los hilos?

Después ha enseñado dos vídeos en los que Lydia Lozano y María Patiño hablan de que Fidel "las tenía amordazadas con demandas pero que no le tenían respeto" y que ahora han cambiado su discurso "obligadas defendiendo a Fidel y Rocío Carrasco". Y dice que son dos periodista que se han cambiado la chaqueta de un día para otra y señalándole como "mala persona y que era él el que movía los hilos: "Esa mano negra que amenazaba con denuncias. Denuncias que tu equipo jurídico utilizó para después negociar un documental. Utilizasteis a la Justicia en el juego. Voy a denunciar a mis enemigos, voy a silenciarlo. Todo maquinado... porque habéis tenido tiempo".

¿De dónde saca el dinero Fidel?

Tras estas duras acusaciones, Antonio David le pide a Fidel que le enseñe su vida laboral y promete hacer él un vídeo en el que enseñe toda su vida laboral.

"Me meto en el ordenador y veo que tienes propiedades, en Sevilla, pisos con su garaje... y una sociedad que creaste en el año 2000. Ya corriste, porque yo me separé a finales del 99. Y en esas sociedad "llamaguchi" esta ese chalet en el que vives y en el que tienes de vecinos a políticos y colaboradores de televisión. Una casa que está valorada en alrededor 2 millones de euros y eres tú eres el dueño del 100%. ¡¿Pero, de dónde has sacado el dinero, Fidel Albiac del Pino?!", se pregunta Antonio David diciendo que "es el abogado que le ha salvado la vida a Rocío Carrasco".

El intento de suicidio de Rocío Carrasco

El padre de Rocío Flores ha contado que su abogado, un día después de su despedido Iván Hernández fue a la televisión pidiendo un "el informe médico autolítico de Rocío Carrasco". Y dice que todos los papeles él los tiene pero que están en manos de los abogados. "Quiero leer algo del informe del intento de suicidio de Rocío Carrasco, a ver si les suena a 'La fábrica de la Tele' o a Fidel. Solo voy a leer esta frase: "A la paciente a día de hoy se le han realizado varias entrevistas junto a su acompañante. La paciente no acepta en ningún momento que realicemos la entrevista sin la presencia de su familiar, así como el marido de la paciente, entrevista telefónica", lee del supuesto informe médico.

Y después pone en contexto a su audiencia: "Rocío Carrasco, bajo lo que ella llama un intento de suicidio, no llama a la ambulancia, se monta en el coche y va acompañada de su suegra, que en ese momento esta en su casa y sin Fidel".

