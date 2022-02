Raquel Mosquera ha cumplido su palabra. Después de que la semana pasada anunciara que llevaría todos los papeles referentes a la herencia de Pedro Carrasco al plató de 'Viva la vida', incluido el cuaderno particional, hoy los ha presentado. Escenificando la mesa de una notaría y con la ayuda de un abogado han analizado pormenorizadamente los papeles de la herencia y echado cuentas de lo que se llevó la hija del boxeador y su entonces viuda. Según las cuentas podría haber dejado de ganar 400.000€ de la herencia. "Yo no me informé. En su momento y durante mucho tiempo, estuve muy mal. A la vista está en que nadie en un caso como el mío no lleva abogado, solo que te diga esto te puedes hacer una idea", aseguraba la peluquera.

"Que no se confundan conmigo, yo no digo mi verdad, sino la verdad", ha asegurado Mosquera llevando toda la documentación que ha encontrado: "no solo el cuaderno, hay más, lo que pasa es que lo ocultan y no lo quieren decir", ha asegurado visiblemente afectada. "En estos años si no he dicho nada, lo he callado, pero no he mentido, que es diferente", apostillaba, "porque yo siempre digo la verdad. Nunca he sido egoísta".

Mediaset

un burofax del abogado actual a Rocío "la puse una demanda por perjudicarme en más de la cuarta parte" pero se llegó finalmente a un acuerdo extrajudicial donde "me compensan económicamente al haber irregularidades en el cuaderno particional" y renunció a nuevas acciones que se podrían haber realizado a pesar de que le correspondería más. Según el abogado presente en el plató, José María Recio, se trata de una revisión de la herencia, solo posible cuando uno de los herederos es perjudicado en una cuarta parte o más: "en este caso se firmó un acuerdo extrajudicial que tiene el valor de una sentencia, es decir, es cosa juzgada. Ya no se puede abrir más".

Tras la intervención, Isabel Rábago preguntó a Raquel Mosquera si estaba segura de haber ido sin abogado a la vista inicial de la herencia, una cuestión a la que rápidamente respondió la peluquera que sí interrogando a la periodista sobre el motivo de su pregunta. Pronto las redes han ardido posicionándose sobre la guerra que la peluquera quiere reabrir con Rocío Carrasco recordando que el matrimonio se hizo en régimen de separación de bienes.



