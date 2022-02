Casi dos años exactos se llevan los hijos de Hiba Abouk. La actriz acaba de dar la bienvenida a su segundo hijo con el jugador de fútbol Achraf Hakimi, un niño que ha nacido el 12 de febrero de 2022, tan solo dos años y un día después que Amín, el primer hijo de la pareja. Los dos han compartido a través de las redes sociales la feliz llegada de su pequeño con unas tiernas fotografías y un emotivo texto. " Y llegó el mejor regalo para Amín y para toda la familia: NAÍM HAKIMI ABOUKHRIS. ¡Qué ganas teníamos de tenerte entre nosotros! Ha salido todo estupendamente y gozamos de muchísima salud 🙏🏽❤️".

Tal y como podemos leer en el texto que acompaña las dos imágenes. Una en la que aparecen las tres manos entrelazadas y otra de Hiba con el pequeño en brazos. Los dos se encuentran estupendamente. La pareja ha decidido llamar a su segundo hijo Naím, un nombre que comparte las mismas letras que el nombre de su primer hijo.

La pareja que comenzó hace algo más de tres años y que ellos oficializaron en octubre de 2018 cuando ella cumplía 32 años. Justo un año después, se conocía la noticia de su primer embarazo. Cuando aún el pequeño Amín no había cumplido un año, la pareja anunciaba la llegada de su segundo hijo en común. Una noticia que colmó de felicidad a todos. Y es que, tal y como la propia actriz ha señalado, su segundo hijo "es el mejor regalo para Amín y para toda la familia".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io