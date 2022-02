Nagore Robles ha tenido la oportunidad de convivir con los concursantes de 'Secret Story' durante unos días. La colaboradora decidió aceptar el reto de entrar en la casa de los secretos el pasado miércoles en lugar de Kiko Rivera, que fue 'vetado' por sus declaraciones sobre su hermana. La pareja de Sandra Barneda ha aprovechado al máximo este tiempo para hacer una valoración sobre cada uno de ellos y lo que ha visto parece no haberle gustado del todo.

"Pensaba que Alatzne era la más inocente de la casa, como dice ella, y no lo creo para nada. También que las hermanas eran las más culpables, y no es así. Y a Álvaro muchas veces no me lo creo, creo que utiliza su sensibilidad para mostrarse vulnerable, tener al público en el bolsillo y en ocasiones utilizarla en la casa para ponerlos en contra del público", ha indicado Nagore Robles a modo de resumen nada más entrar en plató. Una dura reflexión con la que deja claro que la opinión que tenía de alguno de ellos ha cambiado de forma radical.

Telecinco

Una de las personas con las que se ha mostrado más dura es Alatzne. La colaboradora llegó incluso a tener un pequeño encontronazo con ella después de que la concursante la acusase de estar mirándole con cara de asco. "Esto que me acabas de decir me ha parecido ofensivo, una frase victimista", le espetaba la colaboradora en ese momento. Ahora, reconoce que no le ha gustado lo que ha visto sobre ella.

"Alatzne siempre habla de cara al público, lanzando mensajes, no es nada honesta. Ella siempre hace una campaña. Ayer mismo me puso a parir a sus amigos, no se fía de nadie. No conoce la lealtad", ha explicado dejando claro que no llega a comprender su comportamiento. Pese a todo, le parece una buena concursante y ha admitido que le gustaría que llegase lejos en el 'reality'. "Ella utiliza el victimismo para llamar la atención, para buscar cariño y no tiene por qué porque es una tía muy educada y super comedida".

Telecinco

Por otro lado, Nagore también se ha 'mojado' hablando de Rafa y Carmen. En cuanto a él, considera que no se muestra tal y como es en la casa. "Creo que Rafa se escuda en el humor porque es esquivo, es cobarde para conectar con la gente. No quiere tomar responsabilidad, ante todo lo que le compromete en la casa, hace un truco de magia y desaparece". Además, ha confesado que siente que Carmen no quiere que él se relacione con nadie para que no genere "tramas" con otras personas. "Como hable con otros que no sean ella y Álvaro le monta un pollo".

De esta forma parece que a Nagore Robles este tiempo en la casa de los secretos le ha servido mucho para saber mejor cómo son cada uno de ellos y tener una opinión más sólida. Unos días que ha aprovechado también para sonsacarle a Adrián con qué concursante tendría una noche de pasión o para lograr que Carmen y Rafa reconociesen que se atraen.

