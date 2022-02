Anne Igartiburu cambia el vestido por el pantalón con un impresionante diseño de Caprile

'El Hormiguero' acogía esta noche del 15 de febrero a uno de los diseñadores de alta costuras más conocidos de nuestro país y parte del extranjero. Una de las personas en quien más confía la reina Letizia a la hora de lucir un outfit importante. Lorenzo Caprile acudía al programa y no ha podido hacer una entrevista más natural y sincera. El presentador está a punto de estrenar la próxima edición de 'Maestros de la Costura', el programa con el que se ha dado a conocer al gran público y en el que ha demostrado en más de una ocasión que no tiene filtros a la hora de opinar. Tanto es así que era capaz de decir realmente lo que piensa de los looks de Cristina Pedroche para Nochevieja.

Las Campanadas se han vuelto un auténtico espectáculo desde que la colaboradora de 'Zapeando' las presenta, y es que la de Vallecas es capaz de tener a media España contando los días para ver el look escogido ese año. Caprile lleva varios años diseñando los trajes que lleva Anne Igartiburu cada 31 de diciembre en la Puerta del Sol. Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle al diseñador qué opina de esos looks tan atrevidos. "Que Pedroche y Josie hagan estas gamberradas…", comenzaba el diseñador. Lorenzo no ha criticado el trabajo de Josie y de Cristina, al revés, lo admira. "Cristina Pedroche es una niña ideal, Josie es un gamberro con toda la vida por delante, y es lógico que hagan eso, todos los años les mando un mail diciéndoles que me ha encantado".

A lo que se refiere exactamente el diseñador es que él no trabaja de esa manera y menos en TVE. "Lo extraño sería que Anne y yo, con otra edad y en TVE, hiciéramos ese tipo de gamberradas. Uno tiene que saber dónde está y tener un hilo conductor y una coherencia".

