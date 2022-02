Marta López sale con un ex novio de Alexia Rivas. DIEZ MINUTOS te cuenta EN EXCLUSIVA que la colaboradora de 'Sálvame' comparte citas con Josep, un empresario catalán que fue pareja de la periodista. Marta y Josep, de 37 años, se conocieron hace mes y medio en una cena a la que acudieron varios ex concursantes de 'Supervivientes' como la íntima amiga de Olga Moreno, Omar Sánchez, Alejandro Albalá y Alexia Rivas que llegó acompañada del empresario catalán con el que, en aquellos momentos, estaba saliendo. La periodista se retiró pronto y Marta y Josep congeniaron. El empresario tuvo tanto 'feeling' con la colaboradora de 'Sálvame' que decidió dejar a Alexia para empezar a conocer a Marta provocando un monumental enfado de la colaboradora de 'Ya son las ocho'. En nuestra edición de papel, tienes todas las fotos de sus románticas citas.

En el vídeo exclusivo de la parte superior, te contamos todos los detalles de la noticia que une, de nuevo, a Marta López y Alexia Rivas y que escribe un nuevo capítulo en el culebrón 'Merlos Place' que ambas protagonizan desde abril de 2020. Fue en la noche del 23 de abril de ese año cuando una mujer con poca ropa aparecía en un vídeo desde la casa de Alfonso Merlos mientras éste participaba en un programa de YouTube 'Estado de Alarma TV'. El problema era que la mujer que aparecía tras él en la conexión no era Marta López, con quien se suponía que mantenía una relación, sino otra mujer: Alexia Rivas, una reportera de 'Socialité'.

DM

La polémica estuvo servida y, en pleno confinamiento, su triángulo amoroso, bautizado como 'Merlos Place', llenó horas de televisión e incluso llegó a la prensa internacional. Cuando Alfonso Merlos ya era agua pasada para ambas, Marta y Alexia volvieron a coincidir en 'Supervivientes' donde protagonizaron algún encontronazo. Tras su paso por Honduras y coincidir en varios platós , en el verano de 2021, parecía que habían firmado la paz pero la relación de la colaboradora de 'Sálvame' con el ex de Alexia vuelve a ponerlas en el ojo del huracán.

