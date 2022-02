Kiko Hernández aclara qué ha pasado con sus aceitunas. En la tarde del 16 de febrero, el colaborador ha regresado a 'Sálvame' tras el éxito del estreno de 'Distinto', su debut en el teatro, y ha contestado a las dudas sobre el supuesto fracaso de una de sus últimas apuestas empresariales: un negocio de aceitunas. Se había publicado que el producto que promocionaba hace unos meses ya no estaba disponible en las tiendas y que tampoco se podía encontrar ya en Internet. El propio Kiko ha dejado claro qué ha ocurrido con sus aceitunas. "Lo he leído y me he quedado un poco flipado porque se leía que ya no estaban en tiendas físicas cuando solo se vendieron en Internet. Yo firmé para seis meses y en Navidad terminó el contrato y ya no hay aceitunas ni nada. Yo era imagen y cuando se acaba el contrato se acaba la venta porque era un producto para Navidades", aclara.

Kiko, que dedicó su debut teatral a sus amigas Mila Ximénez y Begoña Sierra, tristemente fallecidas, ha dejado claro cuál ha sido el motivo de no renovar su contrato con este producto ya que, cuando se comprometió con estas aceitunas, le dijeron que se venderían en Internet y en tienda física y, al final, la venta se quedó solo online. "No es querer ganar dinero o no pero promocionar unas aceitunas que me dijeron que se venderían en tienda e Internet y, al final, solo ha sido para Internet no me interesa promocionarlas" dice y añade. "No me ha compensado hacer publicidad en redes de algo que solo se vende en Internet porque me prometieron que irían a tienda y no ha sido así por eso no he renovado", asegura.

Telecinco

Con estas palabras, Kiko Hernández ha querido dejar claro que él ya no tiene nada que ver con el negocio de las aceitunas ya que, una vez que finalizó su contrato, se desvinculó de ellas. 'Sálvame Lemon Tea' ha hablado con una persona de la empresa y éste ha explicado por qué cree que no han llegado a las tiendas físicas. "El fabricante que las tenía que distribuir en tiendas no ha mostrado interés y no sabemos qué ha pasado. Campo Real es un pueblo pequeño y me da que no ha tenido interés porque igual alguien le ha dicho que no le interesa asociar su imagen a la de Kiko" y no ha querido decir cuánto ganó el colaborador con su contrato o cuántos kilos de aceitunas se vendieron.

Telecinco

