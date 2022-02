Tania Llasera ha tenido que pasar por quirófano tras estar meses sangrando de "manera bestial". En su perfil de Instagram, la presentadora lo ha explicado con todo lujo de detalles para apoyar a las que pueden estar pasando un momento complicado como ella. A pesar de estar asustada y algo débil, Tania no pierde ni un momento su característica sonrisa. Desde la cama del hospital, la presentadora informaba a sus seguidores el motivo de su operación de urgencia.

"Mi cuerpo ha alumbrado dos seres vivos, los ha amamantado y siempre estará para dar abrazos a los míos. Pero de alguna manera siento que ayer mi cuerpo volvió a ser mío", comenzaba escribiendo la presentadora. A Tania le han extraído dos pólipos de su útero que le estaban provocando un desajuste hormonal muy grande. "Las que habéis llevado un embarazo sabéis que tu cuerpo deja de ser solamente tuyo. Y durante la primera fase de crianza, en el túnel de la entrega total, es de todos".

"Ayer Ayudé a mi cuerpo, en vez de descuidarme por ignorancia y miedo, llevaba meses sangrando de manera bestial y ayer lo atajé con ayuda de una ginecóloga genial que me explica las cosas para que las entienda", continuaba Tania Llasera y aprovechaba la operación para implantarse un diu hormonal llamado Kyleena. "Ahora me siento llena de poder, porque ya no voy a ser una mujer sangrante 20 días al mes, mi cuerpo vuelve a ser mío y nada me puede parar. Os animo a que os chequeéis los bajos señoras y señoritas. No estamos obligadas a estar incómodas por ser mujeres". ¡Qué te mejores Tania! Has sido muy valiente y natural contando este problema tan íntimo.

