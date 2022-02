Todas las parejas del cine español que triunfan en los premios Goya.

Anne Igartiburu ha aprovechado su presencia en el estreno del musical Boheme para dar su opinión sobre la red de falsificación de pasaportes covid que se ha destapado y en la que parecen estar implicados varios famosos. La presentadora no ha tenido nunca ningún reparo a la hora de dar su opinión sobre los diversos aspectos de actualidad que han sucedido y ahora no ha dudado en explicar qué le parece las acusaciones que se están vertiendo sobre algunos de sus compañeros. Descubre qué piensa sobre todo lo sucedido haciendo click en el vídeo de arriba.

La noticia saltó a los medios de comunicación después de que saliese a la luz que Omar Montes estaba siendo investigado por su supuesta implicación en una red internacional que falsificaba pasaportes covid y PCR negativas, algo que él negó. En ese momento, se comunicó que había 1.600 personas que podrían estar implicadas en este delito. Ahora, en la segunda fase de esta investigación, llamada 'Operación Jenner', se han añadido 600 nombres más, entre los que se encuentran más famosos.



Al nombre de Omar Montes se ha sumado el de los actores Verónica Echegui y Álex García. Además, también está siendo investigado por este delito Abraham García, ganador de 'Supervivientes 2014'. Todos ellos han sido acusados de, presuntamente, ponerse en contacto con una red de falsificación que trabajaba a través de las redes sociales ofreciendo diferentes servicios como pasaportes covid falsos, PCR falsas o la inscripción directa en los archivos sanitarios.

Ahora, Anne Igartiburu ha decidido pronunciarse sobre todo lo sucedido dando su opinión. ¿Cree que están implicados en este caso? Descubre lo que ha dicho sobre todos ellos pinchando en el vídeo de arriba.

