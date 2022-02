Ana Obregón tiene problemas con la justicia por 'culpa' de Antonia Dell'Atte. El juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por la italiana contra la actriz en el enésimo capítulo de la guerra entre ambas. Tal y como publica 'Vanitatis', Antonia ha decidido demandar a la presentadora, que vuelve a televisión para ser entrevistada por Bertín Osborne, por un presunto delito de calumnias y la jueza que lleva el caso ha encontrado indicios suficientes para proceder a la investigación de los mismo. Por esta razón, Ana Obregón deberá declarar como investigada que es el término que ahora se utiliza para llamar a los imputados.

Estaba previsto que la declaración de Ana Obregón se produjera durante el mes de febrero pero ésta ha sido pospuesta y se deberá producir en las próximas semanas. Debido a la situación sanitaria actual, la declaración será telemática y no será necesario que la presentadora viaje a Barcelona, una ciudad que no le trae buenos recuerdos ya que allí falleció su hijo, Aless, el 13 de mayo de 2020.

La querella por presuntas calumnias que Antonia ha presentado contra Ana y que ha sido admitida a trámite se remonta a abril de 2021 cuando Obregón acusó a la italiana de 'falsificar' la denuncia por presuntos malos tratos que presentó contra Lequio. "Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado" escribió en un post de Instagram para apoyar a su ex tras las palabras de Dell'Atte asegurando que había sido víctima de violencia doméstica durante su matrimonio con el colaborador de 'El programa de Ana Rosa'.

La italiana también utilizó las redes sociales para contestarle y ya anunció la querella que finalmente ha interpuesto y que ha sido admitida a trámite."Querida Ana: Los documentos a los cuales te refieres son auténticos, así como la denuncia por calumnias que en breve recibirás. La falsificación de actos público-jurídicos es un grave delito que jamás he cometido. Una vez más, defendiendo a este señor, has caído ingenuamente en la trampa de un cobarde que jamás ha sabido admitir sus culpas y coger sus propias responsabilidades", escribió.

