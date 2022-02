Ana Obregón no ha pasado por su mejor momento. Tras la pérdida de su hijo el 14 de mayo de 2020 y la de su madre un año después, la presentadora ha combatido a duras penas el dolor de la pérdida estando merecidamente ausente en estos dos años. "Estoy, que no es poco", respondía a Bertín Osborne en la promo de su próxima entrevista. No obstante, la presentadora ha sido capaz de ir recomponiendo sus piezas en este tiempo y se ha ido recuperando poco a poco, tal y como ha demostrado y contado en sus redes sociales. Arropada por los suyos ha conseguido salir adelante y ahora está sirviendo de apoyo nada más y nada menos que a su padre.

El promotor inmobiliario ha cumplido este fin de semana 96 años y Obregón no ha dudado en acudir a realizar una sobria celebración demostrando que ambos se han convertido en el apoyo del otro, y es que Antonio García se encontraba muy unido a su nieto Álex y a su mujer. "Me has enseñado todos los pasos, para bailar en la vida, y me hice bailarina, aprendiendo de puntillas, a bailar bajo el sol y a veces en la tormenta", ha escrito la actriz.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con una fotografía en la que se les puede ver con una media sonrisa, Ana García Obregón ha compartido este momento especial de su familia. Una sobria celebración en un jardín, con una tarta que luce una única vela. "Gracias Papá por cumplir 96 años a mi lado y seguir tocando esa música que necesito para poder seguir bailando. Te quiero muchísimo", se podía seguir leyendo en el pie de foto.

Cabe recordar que la salud de su padre se ha visto resentida en este tiempo. El pasado mes de septiembre tuvo que ser ingresado en la UCI donde se mantuvo durante un tiempo bajo la atenta mirada de su hija: "Papá, estás luchando positivamente en ese hospital como ‘el campeón’ que has sido toda la vida. Un campeón de 95 años. Yo soy muy egoísta y necesito estar más tiempo contigo porque no sé hasta qué punto el ser humano puede aguantar tanto dolor si te fueras ahora". Ahora, ambos disfrutan del tiempo juntos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io