El intérprete y director, de 83 años, falleció en la mañana del 15 de febrero en una residencia de Valladolid en la que vivía desde hacía algunos años. En el año 2016, Juan Antonio se retiró de los escenarios tras anunciar que tenía Parkinson aunque la medicación le ayudada a controlar su enfermedad. El estado de salud de Quintana había empeorado en los últimos días y tuvo que ser ingresado en una clínica de la ciudad.

Juan Antonio Quintana, licenciado en Filosofía y Letras, descubrió el mundo de la interpretación en su etapa universitaria actuando en el teatro donde se labró una importante carrera. Pero la popularidad le llegó a través de la televisión y le pudimos ver en series tan emblemáticas como 'Manos a la obra', 'Hospital Central' y 'Amar en tiempos revueltos' aunque fue la serie 'Ana y los 7' la que le dio la mayor popularidad. En esta ficción interpretaba al abuelo Nicolás, un personaje pícaro y mujeriego, y allí coincidió con Ana Obregón, que acaba de conceder su entrevista más emotiva a Bertín Osborne, que le ha dedicado un emotivo post en sus redes sociales.

"Fuiste el abuelito de mis 7 niños, pero además un gran actor y mejor persona. Que lujo haber trabajado contigo!!! Todo mi amor para tu familia. Hasta pronto Juan Antonio Quintana. 💔#dep #noteolvidaremos #actor #television #teatro #anaylos7", escribió Ana en su perfil de Instagram junto a una escena de la mítica serie de TVE en la que compartían planos. Silvia Marsó, otra de sus compañeras de profesión y con quien también trabajó en 'Ana y los 7' también le ha dedicado unas bonitas palabras.

Siento muchísimo el fallecimiento de Juan Antonio Quintana, 😢fuimos compañeros en #AnaYLos7 y nunca olvidaré sus magníficas interpretaciones de “El Tartufo” y “El Avaro” de Moliere con su compañía teatral. Todo mi amor para su hija @luciaquintana7 💔 pic.twitter.com/XKBDxDnSOb — SILVIA MARSÓ (@SilviaMarso) February 15, 2022

Daniel Freire, que trabajó con Quintana en la misma producción que Ana y Silvia, también le dedicó un emotivo mensaje. "Querido compañero, buen viaje. Descansa en paz. Gran actor y bello ser humano. Mi papá en 'Ana y los siete'. Mi cariño a su familia", escribió. El último papel de Juan Antonio en la televisión fue interpretando a Santiago Ramón y Cajal en uno de los capítulos de la segunda temporada de la serie 'El ministerio del tiempo'. ¡Descanse en paz!

