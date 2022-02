Alejandra Rubio presume de tener una buena relación tanto con Gloria Camila como con Rocío Carrasco. La colaboradora de 'Viva la vida' no ha dudado en reaccionar a las últimas declaraciones que ha realizado la madre de Rocío Flores sobre sus hermanos y ha decidido 'mojarse' acerca de qué cree que pasará entre ambas, ¿habrá reconciliación? La hija de Terelu Campos parece tenerlo claro: "Yo creo que la relación entre ellas se va a arreglar y lo tengo cada día más claro y ojalá sea así", ha confesado.

La colaboradora ha explicado que ella ha tenido la oportunidad de hablar con Gloria Camila sobre este asunto y parece que ella está muy receptiva a tener una conversación con su hermana. "Lo que tiene claro y a mí lo que me ha transmitido es que Rocío fue la que cortó la relación y no sabe por qué. Creo que lo quiere arreglar pero está muy centrada en que la tiene que llamar Rocío Carrasco a ella", ha desvelado.

Telecinco

De esta forma, parece que la hija de José Ortega Cano simplemente está esperando a que Rocío Carrasco le llame para poder hablar y que le explique las razones por las que se alejó de ella. Sin embargo, Kiko Matamoros parece no tenerlo tan claro, y es que cree que este acercamiento dependerá del daño que la madre de Rocío Flores haga al ex torero con sus declaraciones.

Telecinco

"No lo creo. Gloria se ha dado cuenta de muchas cosas y de que le han mentido mucho. Ella ya sabe que no le han contado la historia tal y como es", ha afirmado Alejandra Rubio asegurando que la hermana de Rocío Carrasco sienten que le han mentido sobre muchos aspectos que ocurrieron en su familia.

