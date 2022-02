Isa Pantoja ha aprovechado su estancia en 'Secret Story' para conocer en profundidad a los concursantes y dejar también que ellos puedan conocerle más. Lo cierto es que su llegada a la casa de los secretos causó una gran sensación y muchos de ellos no pudieron evitar interesarse por su relación con su hermano, algo a lo que ella no dudó en responder dejando claro qué es lo que piensa ahora de él. Además, durante su estancia en el concurso, ha decidido abrirse en canal para hablar de sus grandes sueños.

La joven ha reconocido que siempre ha anhelado poder tener una vida "normal". "Quiero ir a la oficina por las mañanas y tomarme los viernes por la tarde algo con mis amigos", ha explicado dejando claro que desde que era muy pequeña siempre se ha sentido muy observada por todos, por lo que ahora solo busca disfrutar de buenos momentos sin que nadie le moleste.

Telecinco

La hija de Isabel Pantoja ha dejado claro que está muy feliz de todo lo que le ha dado la televisión, aunque siente que necesita un cambio. "Quiero pasar a otras cosas, quiero algo más. Ahora me siento feliz y realizada. Cuando tenga mi título me sentiré muy orgullosa porque es algo que me he trabajado yo", ha aclarado asegurando que se queda con las cosas buenas que le ha dado estar en el foco mediático.

De hecho, ha reconocido que tras terminar la carrera no sabe si seguirá trabajando en televisión o buscará un trabajo relacionado con sus estudios. Lo que sí que tiene claro es cómo se ve con Asraf dentro de tres años. "Me encantaría volver a ser madre. Me gustaría formar una familia con Asraf, terminar los estudios y ver qué puedo hacer", ha desvelado, unas palabras que han terminado emocionando a Anabel Pantoja.

