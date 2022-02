Isa Pantoja sorprende anunciando que entrará en 'Secret Story'. La colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' ha confirmado que ha decidido seguir los pasos de Nagore Robles y pasará unos días con los concursantes después de que el reality decidiese 'vetar' a su hermano por las duras declaraciones que realizó sobre ella. De esta forma, la hija de Isabel Pantoja ocupará el puesto de Kiko Rivera, viviendo una experiencia con la que dice estar muy emocionada, y es que fue precisamente en la casa de Guadalix de la Sierra donde conoció a Asraf.

"Para mí es un reto. Tengo ganas de pasarlo bien y divertirme pero dejándole a ellos que sigan viviendo sus tramas porque es su concurso", ha indicado durante una conexión que ha realizado en directo con Toñi Moreno. La joven ha confesado que, a pesar de que intentará no intervenir mucho, sí que pretende se "cotilla" para sacarles toda la información que pueda.

Telecinco

Para la colaboradora esta va a ser una gran oportunidad después de haber estado centrada en sus exámenes y de lo mal que ha estado tras las duras declaraciones que realizó su hermano sobre ella. "No he hablado conmigo hermano de esto, imagínate darle esta noticia", ha reconocido.

Sin duda, una noticia que ha dejado a todos impresionados, sobre todo a su prima Anabel Pantoja, que también se ha estrenado como colaboradora en este programa. "Nosotros es que nos enteramos siempre de todo por la tele, ¿no?", le ha indicado la ex pareja de Omar tras reconocer que ella había hablado con Isa pero no le había contado nada de esto. "Yo me alegro mucho que entres porque te va a venir muy bien. Quiero que revivas tu momento telenovela", le ha dicho la colaboradora de 'Sálvame' recordando que Isa Pantoja tuvo que abandonar 'GH' a la segunda semana.

Telecinco

En cuanto a cómo sentará esta noticia a Kiko Rivera, Anabel Pantoja perece tenerlo claro. "No creo que le siente ni bien ni mal, no creo que haya rencor. De hecho, creo que se ha arrepentido y que todo lo bueno que le pase a la hermana se alegrará, pero no lo sé", ha explicado dejando claro que no cree que su primo se enfade por esto. Unas declaraciones con las que no está del todo de acuerdo Nagore, que siente que esto ha sido un gran 'zasca' hacia él.

Unas palabras que ha secundado Toñi Moreno, que no ha dudado en reconocer que ella se alegra de que al final el miembro del clan Pantoja que entre en la casa de los secretos sea Isa Pantoja y no Kiko Rivera.

