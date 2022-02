Vanesa Romero debuta como directora. No se le pone nada por delante, porque según ella "le pone toda la ilusión del mundo" a sus trabajos. De ahí que tras triunfar como actriz, la joven, feliz tras su reconciliación con el músico Emilio Esteban, haya dado un paso más y se haya puesto al mando, como directora de su primer corto, 'Un día de mierda'. Y aviso, le está yendo tan bien que ya tiene preparado el segundo y una serie. Está imparable.

Vanesa, no paras ni un segundo… Te estrenas como directora de cine, escribes guiones, libros y haces hasta la banda sonora… ¡Explícame cómo se hace esto!

(Risas) Te diría que estar ilusionada con mil cosas y que me encante lo que hago es terapéutico para mí.

"Este corto ha abierto una puerta a algo muy bonito con lo que siempre soñé"

¿Cómo te metiste en esta historia del corto?

Yo llevaba tiempo con la idea y con la pandemia la activé. Y es cierto que todos los astros se alinearon. Enseñé el guion, gustó y nos pusimos manos a la obra. No sabes lo ilusionada que estoy con que una historia escrita por mí acabe en el cine.

¿Cómo fue el rodaje?

Pues muy acorde al título, 'Un día de mierda'. No porque algo saliera mal, al contrario, sino porque amaneció un día horrible, nos nevó, lloviznó…, pero luego salió hasta el arcoiris. Y lo que parecía mal al principio resultó ser súper propicio para mostrar lo que queríamos. Teníamos que rodarlo en un día y gracias a las actrices y a todo el equipo técnico salió perfecto.

¿Qué sentiste cuando te pusiste los cascos de directora?

Uff, algo increíble. Por un lado mucha responsabilidad, y por otro, estaba ilusionadísima. Y después hasta que no pasaron dos días no fui consciente de que lo había hecho. ¡Imagínate cuando vi el primer montaje! Este corto ha abierto una puerta a algo muy bonito con lo que siempre soñé.

Cuco Cuervo/Jake Daniel Lewis

Pues la puerta está abierta de par de par, porque estás ya con la siguiente historia…

Sí, estoy trabajando otro corto, una serie de televisión y me encantaría llevar a la gran pantalla mi novela, 'Música para Sara'. Y todo en clave de humor, que es mi forma de comunicarme.

Con 'Un día de mierda' quieres que la gente reflexione en lo importante de la vida.

Sí, el corto te lleva a esa reflexión: has tenido un mal día pero, ¿realmente es para tanto? Esto es un aprendizaje diario porque todos tenemos nuestros días mejores y peores y nuestro piloto automático nos lleva al catastrofismo absoluto. Así que hay que parar y buscar la parte positiva de todo.

"Para mí es fundamental sentirme bien y tener calidad de vida"

¿Qué es ahora lo más importante para ti?

Para mí es fundamental sentirme bien y tener calidad de vida. Ser mejor para uno mismo. Estoy mucho en el momento del autoamor. Ése es el pilar fundamental para vivir en calma. Tener salud mental es fundamental. La pandemia nos ha pasado factura a todos.

Fíjate en Verónica Forqué. Tú trabajaste con ella en 'MasterChef'…

Sí, fue muy duro. Un shock.

Cambiando de tema. La banda sonora del corto la has hecho con tu chico, ¿cómo es trabajar con tu pareja?

Muy bonito porque hemos estado mano a mano, tienes la confianza para decir lo que te gusta y lo que no.

¿Habéis discutido mucho?

No, no mucho (Risas.) Si hablaras con Emilio te diría que yo tenía las ideas muy claras. Además nosotros trabajamos mucho juntos porque además de este corto, estamos componiendo para otros artistas. Yo hago la letra y él hace la producción.

Cuco Cuervo/Jake Daniel Lewis

Esto ya no lo rompe nadie…

Ojalá. Ahora estamos muy bien, tuvimos nuestro momento de crisis, pero cuando hay amor de base y el tiempo te da perspectiva de que tiene solución… Yo nunca había creído en segundas partes y la verdad es que no puedo estar más contenta. Hacemos muy buen equipo. Los dos somos muy sinceros el uno con el otro. No nos doramos la píldora.

Ya se ha acostumbrado a que te 'embaracemos' cada dos por tres…

(Risas) Al principio le chocaba pero ya lo ha asimilado.

¿Proyectos en común?

Tenemos ilusiones como pareja pero vivimos el día a día.

Os acabáis de mudar, ¿cómo es la vida en tu nueva comunidad?

Pues vivimos muy tranquilos. Mis vecinos son muy majos.

"Hago yoga, meditación, salgo a caminar y quedo con mis amigos"

¿No es una comunidad loca como la de la tele…?

No, y menos mal, porque imagínate que estrés, aunque en ocasiones la realidad supera la ficción (Risas).

¿Vais a seguir grabando en 'Aquí no hay quién viva'?

Grabamos la última temporada hace casi dos años y ahora sé que se van a hacer otras tres más pero estamos viendo cómo puedo encajar fechas y demás. Está todo en el aire.

¿Cómo sacas tiempo al día?

Organizándome. Hago yoga, meditación, salgo a caminar y quedo con mis amigos.

Feliz con el músico Emilio Esteban

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Dos meses después de romper su relación con Alberto Jiménez, en octubre de 2020, Vanesa conoció a su actual pareja, un músico llamado Emilio Esteban. Pese a que atravesaron una crisis y rompieron, lo cierto es que ahora viven juntos y están súper felices. "Ahora estamos muy bien. Yo no puedo estar más contenta."

Escribe, dirige y compone

Cuco Cuervo/Jake Daniel Lewis

Vanesa lo tuvo claro durante la pandemia. Siempre le gustó escribir y ya tenía la idea de su primer corto, así que activó la idea, enseñó el guion y el resultado es 'Un día de mierda'. Además, ya está con el siguiente y con el guion de una serie. También escribe música para otros.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io