Tras volver a la pasarela por la puerta grande inaugurando la XXVII edición de SIMOF donde terminó emocionándose, Eva González ha decidido disfrutar de unas increíbles vacaciones en el paraíso. De momento, la modelo no ha querido desvelar dónde se encuentra ni con quién está pasando estos días de desconexión, aunque sí ha querido compartir una fotografía mostrando lo feliz que se encuentra, provocando una oleada de reacciones por parte de sus seguidores.

La presentadora ha decidido publicar una instantánea en su cuenta de 'Instagram' en la que aparece luciendo cuerpazo en bikini. Apoyada en una palmera con una gorra, el mar de fondo y muy sonriente, Eva González ha mostrado lo feliz que se siente de poder estar disfrutando del buen tiempo en febrero. "Y de repente… ¡Verano!", ha escrito junto a esta publicación que rápidamente se ha llenado de numerosos comentarios.

Algunas amigas de la andaluza no han dudado en mostrar la envidia que le ha producido ver cómo su compañera estaba disfrutando de ese buen tiempo y del mar. "Llévame contigo", le ha pedido India Martínez mostrando las ganas que tiene de poder disfrutar de un tiempo de desconexión como ese. "Suertuda", ha escrito Paula Echevarría.

Por su parte, Pastora Soler ha decidido ser más directa confesando los celos que le estaban dando al verle así. "Envidia de la mala!!!!!!! Disfruta muuuucho amiga, te lo mereces", le ha indicado. Un mensaje al que se ha unido Rocío Peralta resaltando su "tipazo" y la hermana de la presentadora, que le ha animado a pasárselo muy bien,

Lo cierto es que es normal que esta instantánea despierte tantas envidias y es que a quién no le gustaría estar así. De hecho, algunos de sus seguidores han llegado a reconocer que no saben qué les da más envidia "si su cuerpazo o el sitio", y es que muchos apuntan a que podría encontrarse en el Caribe.

