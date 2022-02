Eva González ha vuelto a vestirse de flamenca y lo ha hecho para inaugurar la XXVII edición de SIMOF. El Salón Internacional de la Moda Flamenca ha vuelto por la puerta grande tras la pandemia y ha contado con Victoria Federica como madrina y con la modelo y presentadora sevillana para dar el pistoletazo de salida a esta pasarela en la que se dan cita los mejores diseñadores de moda flameca.

La presentadora de 'La Voz' se ha enfundado en una bata de cola, diseñada en exclusiva para esta ocasión por Victorio & Lucchino, y desfiló por la pasarela al compás de la música en directo del cantaor Arcángel, que interpretó la canción 'Sobreviviré', de José Manuel Ortega Heredia, 'Manzanita'. Una performane que puso los vellos de punto a todos los asistentes y que, sin duda, se trataba de toda una declaración de intenciones tras el duro momento que ha vivido el sector en los últimos años.

Tras la emoción contenida durante el desfile, Eva no ha podido aguantar las lágrimas al verse rodeada de los diseñadores que forman parte de su vida. "Volver aquí es volver a mis orígenes. Esta pasarela me vio nacer profesionalmente. Es muy emocioanantre y si le sumas el tiempo que llevamos de pandemia, poder volver y abrir la pasarela ha sido muy emoconante y con todos los disñadores detrás que me han visto crecer", contaba emocionada.

Eva también ha hablado de la rotura de clavícula que ha sufrido su marido, Cayetano Rivera, y por la que tendrá que estar varias semanas en reposo. "Está bien, recuperándose, pero está todo bien", dijo la modelo.

Preciosamente su marido estuvo en el front-row apoyando a su mujer en este momento tan especial y que siempre recordará.

Tras el desfile, Eva tomo asiento a su lado para ver el desfile de 'Mi Abril', la firma de Lourdes Montes. Allí coincidieron con Tana Rivera, a la que saludaron con afecto. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo acudió con su novio, el empresario sevillano Manu Vega.

A la cita tampoco faltaron Francisco Rivera, que coincidió con su exmujer Eugenia Martínez de Irujo. El torero explicó que ya se encuentra mejor del problema de rodilla por el que tuvo que llevar muletas durante varios días.

