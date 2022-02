'Sálvame' ha conseguido las primeras imágenes de María José Campanario embarazada de su tercer hijo. Jesulín de Ubrique y María José Campanario anunciaban este bombazo el pasado 12 de diciembre cuando se encontraba ella de 3 meses. Pasado seis meses, se ha podido ver a la pareja saliendo de una clínica privada y luciendo una buena tripita. La noticia les pilló de sorpresa hasta a ellos, que no pensaban que serían capaces de ampliar la familia, más teniendo en cuenta que su benjamín está ya en la adolescencia. "Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14", confesaba el torero. Pese a la sorpresa inicial, el matrimonio asegura estar muy felices de que, si todo sale bien, en pocos meses tendrán un recién nacido en su hogar.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

En lo personal a la pareja le va divinamente, pero también en lo profesional. María José Campanario, que trabaja como dentista, va a dar clases para un Máster de odontología que empezará el próximo mes de junio. El puesto será en un centro sevillano llamado JMAP Formación y trabajará dentro de un Máster de título precio centrado en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia. El curso se impartirá desde abril y Campanario solo tendrá que impartir un pequeño módulo de tres días el 16, 17 y 18 de junio. Esta docencia no supondrá un problema para la mujer del torero pues fuentes cercanas aseguran que está pasando un embarazado muy tranquilo, "muy bien de ánimo", centrada en su familia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io