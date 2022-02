Parece que María José Campanario tiene un nuevo proyecto profesional entre manos. La mujer de Jesulín de Ubrique, que trabaja como dentista, va a dar clases para un Máster de odontología que empezará el próximo mes de junio. No es la primera ver que María José ejerce de maestra, pero la diferencia que hay entre esta ocasión y la otra es que la madre de Julia Janeiro está embarazada.

El puesto será en un centro sevillano llamado JMAP Formación y trabajará dentro de un Máster de título precio centrado en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia. El curso se impartirá desde abril y Campanario solo tendrá que impartir un pequeño módulo de tres días el 16, 17 y 18 de junio según cuenta Jaleos.

Gtres

La primera vez que ejerció como profesora en un curso de Fotografía Dental cobró 800 euros por alumno. En esta ocasión no conocemos el salario del nuevo proyecto profesional, lo que sí se conoce es que los alumnos del Máster deberán pagar 16.000 euros. Además, solo hay 20 plazas disponibles. También, según cuenta el diario ABC, esta docencia no supondrá un problema para la mujer del torero pues fuentes cercanas aseguran que está pasando un embarazado muy tranquilo, "muy bien de ánimo", centrada en su familia.

En el módulo que impartirá María José Campanario, los alumnos aprenderán los siguientes conocimientos: superficie y diseño de implantes; historia clínica y aspectos legales; fisiología y disponibilidad ósea; indicaciones y contraindicaciones en implantología; y pacientes comprometidos.

