Los momentos más polémicos de Sálvame

Esta semana 'Telecinco' ha decidido cambiar su programación poniendo el 'Deluxe' en viernes. Sin embargo, esta no ha sido la única sorpresa que se han llevado los espectadores, y es que al comenzar el programa no han sido la cara de Jorge Javier con la que se han encontrado. En lugar del presentador se encontraba Antonio Rossi. "Se preguntarán qué hago yo aquí...", ha comenzado diciendo el periodista consciente de que habría causado un gran impacto en la audiencia.

Tras esto, ha querido dejar claro los motivos por los que él se encontraba sustituyendo a Jorge Javier. "Nuestro compañero Jorge está llegando del teatro, del Reina Victoria ya lo saben, donde está 'Desmontando a Séneca", ha explicado aclarando que en cuando él llegase a plató regresaría a su labor como colaborador para que continuase con el programa.



Telecinco

El periodista se ha mostrado muy feliz al poder tener la oportunidad de poder presentar el programa. Sin embargo, esto solo ha durado unos 15 minutos, el tiempo que ha tardado Jorge Javier en llegar desde el teatro. "Aquí no te puedes ir ni un momento porque brotan presentadores....", ha bromeado el presentador.

Telecinco

Tras esto, ha querido dedicar unos instantes a felicitar a Antonio Rossi por cómo se ha puesto al frente del programa. "Y algunos lo hacen muy bien, como es el caso de Antonio", ha indicado. Por su parte, Lydia Lozano ha confesado que le ha recordado a un "presentador americano". Además, todos sus compañeros han coincidido en que lo ha hecho realmente bien, algo que ha hecho que el colaborador acabe encantado con el inicio del programa.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io