Jorge Sanz ha concedido una de sus entrevistas más sinceras en 'Viernes Deluxe' tan solo un tiempo después de haberse convertido en padre a los 52 años. El actor ha confesado que siente que ha comenzado una nueva etapa desde la llegada de su nieto, y es que ahora es mi feliz junto a sus hijos y el bebé. "Siento vértigo pero es bonito. Siento como que se ha cerrado un ciclo, una etapa y que ahora todo tiene sentido. Toda la vida que he llevado", ha indicado lo mucho que le ha transformado la llegada del pequeño.

El intérprete ha aprovechado la ocasión para confesar una de las cosas de las que más se arrepiente respecto a su familia. "Tuve una relación con su madre muy bonita pero breve, me enteré después que se había quedado embarazada. Me arrepentí mucho porque no reaccioné inmediatamente y tardé en coger las riendas", ha comenzado explicando.

De esta forma, Jorge Sanz, que tuvo a su primera hija con 19 años, no llegó a conocerle hasta que ella cumplió los 18. "No hay un día que no me arrepintiera y pensara en ella. Estaba deseando que llegara el día que cumpliera 18, tenía un agujero enorme. Quería respetar su vida familiar", ha desvelado confesando que cuando él quiso conocerle su pareja ya estaba con otra persona que había ocupado el lugar de padre, hasta tal punto que decidieron ponerle sus apellidos.

"No me reprochó nada, ella se enteró de que yo era su padre cuando tenía unos 10 años... No había un día que no pensara en ella, que no me arrepintiera. Estábamos deseando conocernos", ha confesado. Un momento que pudo producirse finalmente cuando ella fue mayor de edad.

El actor no ha podido evitar emocionarse al recordar el momento en el que se produjo ese encuentro. "A los dos meses se vino conmigo. Lloré muchísimo. Durante 18 años nos idealizamos y nunca nos hemos decepcionado. Con mi hija tengo una conexión muy especial. Es una de las historias de amor más bonitas que he tenido en mi vida. Tengo una relación muy de tú a tú. Es un amor muy intenso". Ahora, ella ha vuelto a ponerse los apellidos de su padre biológico y ha reconocido que ambos han conseguido tener una gran relación. "Yo estoy muy orgulloso de ella y ella de mí", ha reconocido.

