Christian Gálvez y Patricia Pardo, pareja sorpresa

¡Sorpresa mayúscula! Patricia Pardo y Christian Gálvez se han convertido en la pareja sorpresa de este 2022. Los presentadores de Telecinco podrían haber iniciado una relación sentimental meses después de anunciar sus respectivos divorcios, tal y como apunta el programa 'Socialité. Así lo anunciaba la periodista Nuria Marín al final del programa después de haber anunciado al inicio que tenían un bombazo de pareja que anunciar al final del programa y no han defraudado.

Ambos son jóvenes, guapos y están solteros por lo que no habría ningún impedimento para que den rienda suelta a su amor. Patricia Pardo rompía la relación con el padre de sus dos hijas pequeñas hace unos meses y Christian Gálvez también ponía fin a sus diez años de matrimonio con la gimnasta Almudena Cid hace a finales de 2021.

Tanto Patricia como Christian llevan más de diez años trabajando en Mediaset y lo cierto es que, pese a ser dos personas jóvenes, están más que consagrados entre los presentadores de Telecinco. Patricia presenta la sección de actualidad de 'El programa de Ana Rosa' desde hace años y Christian Gálvez ha sido el conductor de numerosos concursos de éxito en la cadena como 'Pasapalabra'. Ambos no han confirmado ni desmentido esta información cuando el programa de Telecinco se ha puesto en contacto con ellos. Se han limitado a agradecer haberse puesto en contacto con ellos pero han declinado hacer declaraciones al respecto.

Ahora la duda es saber si esta relación se gestó en los pasillos de Mediaset donde ambos podrían haberse cruzado en numerosas ocasiones o donde surgió la chispa del amor entre ambos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io