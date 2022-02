Jordi Évole actuó este viernes 25 de febrero en la semifinal de 'Tu cara me suena' como invitado especial y lo hizo interpretando el tema 'Emborracharme' del grupo Lori Meyers. El periodista de investigación ha sorprendido a todos con su faceta musical, dejando a todos sin palabras convirtiéndose en una auténtica estrella de rock. Hizo que el público se pusiese en pie para bailar e interpretar sus canciones, incluido al jurado al que conquistó. Évole, que tras 'Salvados' triunfa con 'Lo de Évole' interpretó la canción del grupo granadino junto con su banda de la infancia 'Los niños Jesús'.

Minutos antes de subirse al clonador, Jordi confesaba a Manel Fuentes que jamás pensaría verse en el talent show, pero que en el fondo no es algo nada extraño para él pues la música es una de sus grandes pasiones. "Pero reconozco que es un sueño, la música me da la vida", confesaba.

💥 @TuCaraMSuena, líder de la noche de los viernes



Mañana, segunda semifinal a las 22:00h en @antena3com



Y @jordievole nos mostrará su lado más rockero 😜pic.twitter.com/4f82REhATJ — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 24, 2022

"La próxima Jordi Évole la hacemos de verdad en un festival. ¿Te vienes?", escribe la banda de música en una propuesta firma para tenerle en algún concierto. A lo que el periodista ha contestado: "¿Lo dudáis? Nosotros, felices!".

El presentador de 'Lo de Évole' confesaba en el programa que "era el típico niño que la familia subía a una silla a cantar en las bodas y comuniones", por lo que el espectáculo corre por sus venas desde que nació.

La próxima @jordievole la hacemos de verdad en un festival. Te vienes? @TuCaraMSuena #emborracharme — Lori Meyers (@lorimeyersband) February 26, 2022

Los momentos previos a su actuación

El periodista llega a 'Tu cara me suena' por primera vez para meterse en la piel del vocalista de Lori Meyers: "Me gustan mucho y son de Granada, como mi madre", confesaba. Jordi se mostraba encantando con que el público lo conozca más allá de los formatos televisivos a los que ha estado más unido en los últimos años: "Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es, de vez en cuando, entretenerse y divertirse".

Encuentra las 7 diferencias 👀



Anoche @jordievole y su banda @LosNinosJesus nos hicieron un bonito homenaje en @TuCaraMSuena. Gracias amigos! Nos guardamos el contacto para las futuras escenas de acción 💥🔥💥 pic.twitter.com/EtHW41by4P — Lori Meyers (@lorimeyersband) February 26, 2022

