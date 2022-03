José María Pérez, 'Peridis', recibe el Premio de Honor concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid por su trayectoria profesional. "Me ha encantado por venir de mis compañeros, porque yo hago periodismo. Siempre he buscado que mis dibujos enlacen con temas de actualidad, pero vistos desde otra mirada y con perspectiva" dice sobre el último reconocimiento que ha recibido este arquitecto y dibujante. "Llevo 50 años haciendo viñetas, con la suerte de haber podido mantenerme tantos años en 'El País', en la radio y la televisión, haciendo lo que más me gusta", cuenta sobre su trayectoria profesional.

El escritor fue un niño de la posguerra y desvela si cree que ha llegado el momento de cerrar esa herida. "Hay ideas fundamentales que siguen vigentes: una, la tradición, conservar lo que tenemos, y otra, adaptémonos a los cambios que se producen y no dejemos en nuestra sociedad a personas descolgadas. Y esta sociedad en la que vivimos está en condiciones de hacer ambas cosas", dice y habla de política y de la Transición. "La Transición no la pilotó solo el Rey, la pilotaron Carrillo, Suárez y Felipe González, sobre todo, pero Carrillo por aquello que hizo merece un monumento. Igual que lo merecen Suárez y Felipe González, que renunció al marxismo, que no hay que olvidar, porque yo que estaba en aquel Congreso, que se montó un cristo...", cuenta.

Ana Ruiz HEARST

Peridis también habla del rey Juan Carlos y desvela qué le ha sorprendido de sus últimos años. "Me ha sorprendido que haya destruido su legado... Me recuerda al Tenorio cuando dice: lo habéis dejado imposible para vos y para mí. Qué difícil se lo ha puesto Don Juan Carlos a Don Felipe" comenta. Repasamos los momentos que han marcado la vida del rey Juan Carlos.

Ana Ruiz HEARST

En su faceta más personal, José María cuenta que superó el Covid y, aunque no fue muy duro, sí tuvo secuelas. El dibujante, casado con Leticia Ruiz, tiene cuatro hijos, dos de ellos tristemente fallecidos, Marta y Froilán. Sobre estas terribles pérdidas se sincera. "Es una desgracia que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Y una prueba que te pone la vida por delante, porque no soy el primero que pierde uno, dos o tres hijos. Un palo terrible que tienes que sobrellevar, porque tienes familia y derecho a seguir viviendo" y cuenta cómo lo consigue él.

Ana Ruiz HEARST

"Me ha ayudado mucho la escritura, porque me he aferrado a una profesión nueva, que me ha distraído y me ha permitido disfrutar de buenos momentos, dentro del sufrimiento, porque cada página, cada personaje que viene en tu ayuda, es una alegría. He tenido la fortuna de tener una mujer, unos hijos, y una familia porque también perdí dos hermanos cuando eran jóvenes y te vas quedando muy solo... Con la escritura disfruto y sufro porque es muy dura", reconoce y habla de su nuevo libro, "uno sobre el Beato de Liébana, que hizo los teatros representando las obras mas maravillosas del medievo y que ha tenido una gran influencia en la cultura europea.

Mi foto favorita

Ana Ruiz HEARST

"Esta foto versa sobre San Beato, que dibujó un cómic no sobre cosas terrenales, sino sobre cómo es el otro mundo", cuenta.





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io