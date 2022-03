Victoria Federica es una de la influencers más consagrada de nuestro país y ahora parece que es conocidísima internacionalmente hablando. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha acudido al desfile de Dior dentro del marco de la París Fashion Week, que se celebra desde este lunes 28 de febrero hasta el próximo martes 8 marzo, y allí ha coincidido con una estrella de la música. No solo acudían al mismo evento, sino que parece que la joven se ha hecho íntima de, nada más y nada menos, que de una artista musical muy reconocida mundialmente. Una intérprete que está en su mejor momento profesional y personal, ya que dentro de poco se convertirá en madre de su primer hijo.

La joven Victoria Federica está alucinando con la capital francesa, pero sobre todo ha disfrutado de un momentazo que ha querido compartir por sus redes sociales. La joven se ha hecho un selfie con la exitosa cantante Rihanna y como no era de esperar, la foto se ha hecho viral al instante de subirla en su perfil de Instagram.

Muchas han sido las reacciones a esta foto, ¡Y es que no es para menos! La protagonista del temazo que todo hemos bailado, 'Umbrella' , también ha aprovechado este desfile, a parte de para hacer nuevas amistades, para lucir barriguita. Han sido mucho las rostros conocidos en la pasarela a parte que el de Rihanna, también han acudido la actriz Anya Taylor-Joy, las hermanas Valentina y Chiara Ferragni o Jeanne Damas, entre otros muchos rostros conocidos del mundo de la moda.

