Muchos han sido los pasos que han tomado esta semana la pareja de moda, Patricia Pardo y Christian Gálvez. "Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán", escribía el presentador apoyando las palabras de su chica en 'El Programa de Ana Rosa': "Estoy feliz y estoy ilusionada. Y voy a decírtelo con una frase de nuestra querida Ana Rosa: si son rosas, florecerán", eran las palabras exactas de la gallega. Son muchos los que han reaccionado a esta nueva historia de amor, entre ellos a Máximo Huerta, Kira Miró y Antonio Rossi.

Otro gran paso que han dado la pareja sucedía esta tarde del 1 de marzo. El escritor se dejaba ver saliendo de la casa de su nueva chica. No se ha pronunciaba, ya que salía directamente del garaje de la casa, pero creemos que no tardarán en ir de la mano por la calle como otra pareja normal.

Gtres

A parte de dejarse ver por casa de su nueva pareja, Christian Gálvez también confirmaba que el 'pasado es pisado' borrando de su perfil de Instagram las fotos que tenía con su ex Almudena Cid. La gimnasta se encuentra actualmente en el Teatro Infanta Isabel con la representación de la obra 'Una historia de amor', un texto que la hizo darse cuenta de que tenía un concepto equivocado del amor: "Creía que con el esfuerzo de dar y dar ―como en el deporte: 'Aguanta, aguanta, tira, tira'― llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí", decía recientemente la joven.

